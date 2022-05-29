لافروف لا يرجح أن يتم رفع العقوبات الغربية الأخيرة المفروضة على روسيا
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه من غير المرجح رفع العقوبات الأخيرة المفروضة ضد روسيا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تخبر حلفاءها بهذا الأمر خلف "الأبواب المغلقة".
موسكو، 29 مايو - سبوتنيك. وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "تي إف 1" التلفزيونية، اليوم الأحد إنه "من غير المرجح أن يتم رفع العقوبات الغربية المفروضة مؤخرا على روسيا".
وأضاف أنه "على الأقل، تقول الولايات المتحدة، ليس علنا، ولكن في اتصالات مع حلفائها، إنه عندما ينتهي كل هذا (الوضع حول أوكرانيا)، ستظل العقوبات قائمة".
وأشار لافروف إلى أن "موسكو تحاول منع الغرب من إقامة عالم أحادي القطب، وهو ما أعلنته واشنطن بموافقة خاضعة من أوروبا".
وأضاف أنه "على الأقل، تقول الولايات المتحدة، ليس علنا، ولكن في اتصالات مع حلفائها، إنه عندما ينتهي كل هذا (الوضع حول أوكرانيا)، ستظل العقوبات قائمة".
وأشار لافروف إلى أن "موسكو تحاول منع الغرب من إقامة عالم أحادي القطب، وهو ما أعلنته واشنطن بموافقة خاضعة من أوروبا".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.