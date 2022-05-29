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https://arabic.sputniknews.com/20220529/14-أمرا-ملكيا-ملك-السعودية-يعين-مديرا-جديدا-للأمن-العام-وآخر-للمباحث-العامة-1062855424.html
14 أمرا ملكيا... ملك السعودية يعين مديرا جديدا للأمن العام وآخر للمباحث العامة
14 أمرا ملكيا... ملك السعودية يعين مديرا جديدا للأمن العام وآخر للمباحث العامة
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، 14 أمرا ملكيا تضمنت تعديلات في نظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T13:56+0000
2022-05-29T13:56+0000
السعودية
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
العالم العربي
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وحسب وكالة الأنباء السعودية تضمنت الأوامر الملكية ما يلي:1. إعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه، وتعيين فهد الجلاجل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.2. تعيين المهندس خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.3. إعفاء عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه.4. تعيين عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى الصين بالمرتبة الممتازة.5. إعفاء بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه.6. تعيين بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعدا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.7. تعيين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.8. تعيين حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.9. تعيين المهندس طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.10. تعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.11. تعيين أحمد بن عبدالعزيز العيسى مديرا عاما للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.12. ترقية اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن.13. ترقية اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، ويعين مديرا للأمن العام.14. تعيين عبدالرحمن بن سليمان السياري عضوا في مجلس الشورى.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/الملك-سلمان-يمنح-148-مواطنا-وسام-الملك-عبد-العزيز-من-الدرجة-الثالثة-1059230269.html
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السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي

14 أمرا ملكيا... ملك السعودية يعين مديرا جديدا للأمن العام وآخر للمباحث العامة

13:56 GMT 29.05.2022
© AP Photo / Fethi Belaidحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس ، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي اعتبرت غير عادلة. متحيز لإسرائيل ولكنه منقسم حول مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس
حضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس ، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي اعتبرت غير عادلة. متحيز لإسرائيل ولكنه منقسم حول مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Fethi Belaid
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، 14 أمرا ملكيا تضمنت تعديلات في نظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية تضمنت الأوامر الملكية ما يلي:

1. إعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه، وتعيين فهد الجلاجل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

2. تعيين المهندس خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.

3. إعفاء عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه.

4. تعيين عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى الصين بالمرتبة الممتازة.

5. إعفاء بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه.

6. تعيين بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعدا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

7. تعيين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.
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8. تعيين حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

9. تعيين المهندس طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

10. تعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

11. تعيين أحمد بن عبدالعزيز العيسى مديرا عاما للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.

12. ترقية اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن.

13. ترقية اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، ويعين مديرا للأمن العام.

14. تعيين عبدالرحمن بن سليمان السياري عضوا في مجلس الشورى.
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