https://arabic.sputniknews.com/20220530/أردوغان-يقترح-على-بوتين-عقد-لقاء-يجمع-وفودا-من-روسيا-وأوكرانيا-والأمم-المتحدة-1062899031.html
أردوغان يقترح على بوتين عقد لقاء يجمع وفودا من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة
أردوغان يقترح على بوتين عقد لقاء يجمع وفودا من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة
ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي الوضع في أوكرانيا. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T14:20+0000
2022-05-30T14:20+0000
2022-05-30T15:08+0000
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وقال مكتب الرئيس التركي أن أردوغان اقترح على بوتين عقد اجتماع في إسطنبول تشارك فيه وفود من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي أشار في حديثه مع الرئيس التركي إلى استعداد روسيا لتعزيز النقل البحري للبضائع في البحر الأسود بالتنسيق مع الشركاء الأتراك.كما وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إنشاء منطقة آمنة على الحدود الجنوبية لبلاده بعمق 30 كم بات "ضرورة ملحة".وأوضح أردوغان أنه لم يتسن إنشاء منطقة مطهرة من الإرهاب بعمق 30 كم على الحدود السورية، مضيفا أن "جعل هذه المنطقة آمنة بات ضرورة ملحة"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.وكان الكرملين قد ذكر، يوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لإجراء محادثة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين.وبوقت سابق، أعلن الرئيس التركي أنه يعتزم التحدث مع بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.ولدى سؤاله حول الأمر، اليوم الأحد، رد بيسكوف لـ"سبوتنيك": "نعم هناك خطط"، في إشارة إلى المحادثة مع أردوغان.أكدت وسائل إعلام تركية الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا في الأيام المقبلة، وقد تلقى الرئيس الروسي دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى اجتماع عمل بين روسيا وتركيا على أعلى مستوى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أردوغان يقترح على بوتين عقد لقاء يجمع وفودا من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة
14:20 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 15:08 GMT 30.05.2022) تابعنا عبر
ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي الوضع في أوكرانيا.
وقال مكتب الرئيس التركي أن أردوغان اقترح على بوتين عقد اجتماع في إسطنبول تشارك فيه وفود من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي أشار في حديثه
مع الرئيس التركي إلى استعداد روسيا لتعزيز النقل البحري للبضائع في البحر الأسود بالتنسيق مع الشركاء الأتراك.
كما وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إنشاء منطقة آمنة على الحدود الجنوبية لبلاده بعمق 30 كم بات "ضرورة ملحة".
وأوضح أردوغان أنه لم يتسن إنشاء منطقة مطهرة من الإرهاب بعمق 30 كم على الحدود السورية، مضيفا أن "جعل هذه المنطقة آمنة بات ضرورة ملحة"، بحسب ما نقلت وكالة
الأناضول.
وكان الكرملين قد ذكر، يوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لإجراء
محادثة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين.
وبوقت سابق، أعلن الرئيس التركي أنه يعتزم التحدث مع بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
ولدى سؤاله حول الأمر، اليوم الأحد، رد بيسكوف لـ"سبوتنيك": "نعم هناك خطط"، في إشارة إلى المحادثة مع أردوغان.
أكدت وسائل إعلام تركية الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا في الأيام المقبلة، وقد تلقى الرئيس الروسي دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى اجتماع عمل بين روسيا وتركيا على أعلى مستوى.