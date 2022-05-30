https://arabic.sputniknews.com/20220530/ألمانيا-تعدل-دستورها-لتحديث-الجيش-بـ-107-مليارات-دولار-1062886272.html
ألمانيا تعدل دستورها لتحديث الجيش بـ 107 مليارات دولار
ألمانيا تعدل دستورها لتحديث الجيش بـ 107 مليارات دولار
أعلنت الحكومة الألمانية الموافقة على تغيير دستورها ليسمح بإنشاء صندوق دفاع خاص وتحديث الجيش. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T11:01+0000
2022-05-30T11:01+0000
2022-05-30T11:01+0000
أخبار ألمانيا
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وقالت وزارة المالية الألمانية، الأحد، إنه تمت الموافقة على تغيير دستور البلاد ليسمح بإنشاء صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو (107.35 مليار دولار) تم اقتراحه بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، بحسب "رويترز".وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية: "معا سنضمن تقوية الجيش الألماني خلال السنوات المقبلة باستثمارات إضافية بقيمة 100 مليار يورو".ومن المقرر أن يتم استخدام أموال الصندوق على مدى عدة سنوات لزيادة ميزانية الدفاع العادية بحوالي 50 مليار يورو.كما تهدف هذه الخطوة إلى تمكين البلاد من تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي "الناتو" المتمثل في إنفاق اثنين في المئة من ناتجها الاقتصادي على الدفاع سنويا.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/الجيش-الألماني-يكشف-أسباب-دراسته-شراء-أنظمة-صواريخ-من-إسرائيل-وأمريكا-1060771876.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
ألمانيا تعدل دستورها لتحديث الجيش بـ 107 مليارات دولار
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أعلنت الحكومة الألمانية الموافقة على تغيير دستورها ليسمح بإنشاء صندوق دفاع خاص وتحديث الجيش.
وقالت وزارة المالية الألمانية، الأحد، إنه تمت الموافقة على تغيير دستور البلاد ليسمح بإنشاء صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو (107.35 مليار دولار) تم اقتراحه بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، بحسب "رويترز".
وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية: "معا سنضمن تقوية الجيش الألماني
خلال السنوات المقبلة باستثمارات إضافية بقيمة 100 مليار يورو".
ومن المقرر أن يتم استخدام أموال الصندوق على مدى عدة سنوات لزيادة ميزانية الدفاع العادية بحوالي 50 مليار يورو.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تمكين البلاد من تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي "الناتو" المتمثل في إنفاق اثنين في المئة من ناتجها الاقتصادي على الدفاع سنويا.