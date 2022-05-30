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https://arabic.sputniknews.com/20220530/أمطار-غزيرة-تقتل-أكثر-من-80-شخصا-في-البرازيل-1062873759.html
أمطار غزيرة تقتل أكثر من 80 شخصا في البرازيل
أمطار غزيرة تقتل أكثر من 80 شخصا في البرازيل
لقي أكثر من 80 شخصا حتفهم، وسط هطول أمطار غزيرة في البرازيل، في حين لا يزال العشرات في عداد المفقودين. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T04:47+0000
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بوينس آيرس - سبوتنيك. وقالت بوابة أخبار G1 البرازيلية نقلا عن حاكم الولاية باولو كامارا إن عدد القتلى من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية يبلغ 84 شخصا.ووفقا لكامارا، تم الإبلاغ عن 79 حالة وفاة بين يومي الجمعة والأحد، في حين تم تسجيل خمس وفيات أخرى منذ يوم الأربعاء.وقالت البوابة إن 56 شخصا على الأقل في عداد المفقودين، في حين اضطر أكثر من 3900 شخص إلى مغادرة منازلهم وسط الأمطار.ويوم السبت، بلغ عدد القتلى من الأمطار والانهيارات الأرضية في البرازيل 35، مع وقوع العديد من الوفيات في عاصمة بيرنامبوكو، ريسيفي.وأعلنت أربع عشرة بلدية في بيرنامبوكو حالة الطوارئ، بما في ذلك ريسيفي.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/مصرع-28-شخصا-على-الأقل-جراء-تساقط-أمطار-غزيرة-شمال-شرق-البرازيل-1062831336.html
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زلزلا قوي

أمطار غزيرة تقتل أكثر من 80 شخصا في البرازيل

04:47 GMT 30.05.2022
© AFP 2022 / Filipe Araujo منظر عام لمواطنين يساعدون رجال الإطفاء في إزالة الطين بحثًا عن الضحايا بعد الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة التي دفنت منازل في فرانكو دا روشا، ولاية ساو باولو، البرازيل، 31 يناير 2022.
منظر عام لمواطنين يساعدون رجال الإطفاء في إزالة الطين بحثًا عن الضحايا بعد الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة التي دفنت منازل في فرانكو دا روشا، ولاية ساو باولو، البرازيل، 31 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / Filipe Araujo
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لقي أكثر من 80 شخصا حتفهم، وسط هطول أمطار غزيرة في البرازيل، في حين لا يزال العشرات في عداد المفقودين.
بوينس آيرس - سبوتنيك. وقالت بوابة أخبار G1 البرازيلية نقلا عن حاكم الولاية باولو كامارا إن عدد القتلى من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية يبلغ 84 شخصا.
مصرع 28 شخصا على الأقل جراء تساقط أمطار غزيرة شمال شرق البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
مصرع 28 شخصا على الأقل جراء تساقط أمطار غزيرة شمال شرق البرازيل
28 مايو, 21:32 GMT
ووفقا لكامارا، تم الإبلاغ عن 79 حالة وفاة بين يومي الجمعة والأحد، في حين تم تسجيل خمس وفيات أخرى منذ يوم الأربعاء.
وقالت البوابة إن 56 شخصا على الأقل في عداد المفقودين، في حين اضطر أكثر من 3900 شخص إلى مغادرة منازلهم وسط الأمطار.
ويوم السبت، بلغ عدد القتلى من الأمطار والانهيارات الأرضية في البرازيل 35، مع وقوع العديد من الوفيات في عاصمة بيرنامبوكو، ريسيفي.
وأعلنت أربع عشرة بلدية في بيرنامبوكو حالة الطوارئ، بما في ذلك ريسيفي.
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