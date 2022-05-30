https://arabic.sputniknews.com/20220530/أمطار-غزيرة-تقتل-أكثر-من-80-شخصا-في-البرازيل-1062873759.html
أمطار غزيرة تقتل أكثر من 80 شخصا في البرازيل
أمطار غزيرة تقتل أكثر من 80 شخصا في البرازيل
لقي أكثر من 80 شخصا حتفهم، وسط هطول أمطار غزيرة في البرازيل، في حين لا يزال العشرات في عداد المفقودين. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T04:47+0000
2022-05-30T04:47+0000
2022-05-30T04:47+0000
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بوينس آيرس - سبوتنيك. وقالت بوابة أخبار G1 البرازيلية نقلا عن حاكم الولاية باولو كامارا إن عدد القتلى من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية يبلغ 84 شخصا.ووفقا لكامارا، تم الإبلاغ عن 79 حالة وفاة بين يومي الجمعة والأحد، في حين تم تسجيل خمس وفيات أخرى منذ يوم الأربعاء.وقالت البوابة إن 56 شخصا على الأقل في عداد المفقودين، في حين اضطر أكثر من 3900 شخص إلى مغادرة منازلهم وسط الأمطار.ويوم السبت، بلغ عدد القتلى من الأمطار والانهيارات الأرضية في البرازيل 35، مع وقوع العديد من الوفيات في عاصمة بيرنامبوكو، ريسيفي.وأعلنت أربع عشرة بلدية في بيرنامبوكو حالة الطوارئ، بما في ذلك ريسيفي.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/مصرع-28-شخصا-على-الأقل-جراء-تساقط-أمطار-غزيرة-شمال-شرق-البرازيل-1062831336.html
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زلزلا قوي
أمطار غزيرة تقتل أكثر من 80 شخصا في البرازيل
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لقي أكثر من 80 شخصا حتفهم، وسط هطول أمطار غزيرة في البرازيل، في حين لا يزال العشرات في عداد المفقودين.
بوينس آيرس - سبوتنيك
. وقالت بوابة أخبار G1 البرازيلية نقلا عن حاكم الولاية باولو كامارا إن عدد القتلى من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية يبلغ 84 شخصا.
ووفقا لكامارا، تم الإبلاغ عن 79 حالة وفاة بين يومي الجمعة والأحد، في حين تم تسجيل خمس وفيات أخرى منذ يوم الأربعاء.
وقالت البوابة إن 56 شخصا على الأقل في عداد المفقودين، في حين اضطر أكثر من 3900 شخص إلى مغادرة منازلهم وسط الأمطار.
وأعلنت أربع عشرة بلدية في بيرنامبوكو حالة الطوارئ، بما في ذلك ريسيفي.