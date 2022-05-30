https://arabic.sputniknews.com/20220530/إيطاليا-احتجاجات-ضد-ارتفاع-الأسعار-في-10-من-يونيو-1062902615.html

إيطاليا... احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار في 10 من يونيو

إيطاليا... احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار في 10 من يونيو

دعت جمعيات المستهلكين الرائدة في إيطاليا إلى مظاهرات حاشدة، في 10 يونيو/حزيران المقبل، احتجاجا على الارتفاع الحاد في الأسعار والتعريفات. 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T16:08+0000

2022-05-30T16:08+0000

2022-05-30T16:08+0000

العالم

إيطاليا

ارتفاع الأسعار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059870979_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_70a6439a8884db66a2a72f1cb8270e73.jpg

تم اتخاذ هذا القرار اليوم الاثنين من قبل قادة أكبر 16 جمعية للمستهلكين، الذين وصفوا الوضع الحالي بأنه حالة طارئة.وقال القادة في بيان مشترك: "نحن لا نتعامل مع زيادة عادية أو مؤقتة في الأسعار، ولكن مع حالة طوارئ حقيقية، تغذيها ظواهر مضاربة غير مبررة، والتي تجبر الأسر على تحمل المشقة والحرمان، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة".ووفقًا لهم، فإن أكثر من ربع العائلات الإيطالية اليوم في وضع صعب لدرجة أنهم يضطرون إلى تقليل شراء الضروريات الأساسية، بل وأحيانا يحرمون أنفسهم من شراء مجموعة من المنتجات الغذائية والمستلزمات الصحية.ومن المتوقع أن يقدم المتظاهرون في 10 يونيو/حزيران "منصة" خاصة - برنامج مقترحات لحكومة ماريو دراغي، بهدف خفض الأسعار ومكافحة المضاربة. ومن المطالب التي تطالب بها الجمعيات هي إدراج أعضائها في عدد المشاركين في المفاوضات حول المشكلات الاجتماعية والاقتصادية بين رواد الأعمال والنقابات والمسؤولين الحكوميين.تصاعدت عملية الزيادة الكبيرة في الأسعار بشكل ملحوظ في إيطاليا بعد فرض عقوبات مناهضة لروسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا. في منتصف مايو، أفاد المعهد الوطني للإحصاء (Istat) بأن أسعار واردات الطاقة إلى إيطاليا ارتفعت في مارس/آذار بنسبة 72.5% على أساس سنوي. أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط إلى زيادة الرسوم الجمركية على الكهرباء، ونتيجة لذلك، على العديد من السلع الأخرى.

https://arabic.sputniknews.com/20220503/رئيس-الوزراء-الإيطالي-أزمات-غذاء-تهدد-الشرق-الأوسط-وأفريقيا-بسبب-أوكرانيا-وأوروبا-في-مرحلة-تباطؤ-1061814497.html

إيطاليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, إيطاليا, ارتفاع الأسعار