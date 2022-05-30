https://arabic.sputniknews.com/20220530/الخارجية-الفرنسية-يجب-الحفاظ-على-الحوار-مع-روسيا-لنقل-موقفنا-بشأن-قضايا-محددة-1062904765.html
الخارجية الفرنسية: يجب الحفاظ على الحوار مع روسيا لنقل موقفنا بشأن "قضايا محددة"
الخارجية الفرنسية: يجب الحفاظ على الحوار مع روسيا لنقل موقفنا بشأن "قضايا محددة"
أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم الاثنين، ضرورة الحفاظ على الحوار مع روسيا، من أجل "نقل موقفها والعمل معا بشأن قضايا محددة". 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T17:52+0000
2022-05-30T17:52+0000
2022-05-30T17:52+0000
أخبار فرنسا
روسيا
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باريس- سبوتنيك. وقالت كولونا في مقابلة مع قناة "إل.سي.آي" الفرنسية: "من الضروري الحفاظ على الحوار (مع روسيا)، لهذا السبب تحديدا يدعم رئيس الجمهورية الحوار مع الرئيس الروسي، قناة الحوار تلك ليست مفيدة فحسب، بل هي ضرورية بلا شك كي يكون بإمكاننا نقل موقفنا والعمل معا بشأن قضايا معينة".وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، في 28 مابو/أيار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بضرورة السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من مدينة أوديسا عبر البحر الأسود.وذكرت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" في بيان: "بمبادرة منهما، أجرى رئيس الجمهورية (الفرنسية) ومستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أكد ماكرون وشولتس على أن أي حل للحرب يجب أن يتم التفاوض عليه بين موسكو وكييف مع احترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".
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أخبار فرنسا , روسيا
الخارجية الفرنسية: يجب الحفاظ على الحوار مع روسيا لنقل موقفنا بشأن "قضايا محددة"
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أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم الاثنين، ضرورة الحفاظ على الحوار مع روسيا، من أجل "نقل موقفها والعمل معا بشأن قضايا محددة".
باريس- سبوتنيك. وقالت كولونا في مقابلة مع قناة "إل.سي.آي" الفرنسية: "من الضروري الحفاظ على الحوار (مع روسيا)، لهذا السبب تحديدا يدعم رئيس الجمهورية الحوار مع الرئيس الروسي، قناة الحوار تلك ليست مفيدة فحسب، بل هي ضرورية بلا شك كي يكون بإمكاننا نقل موقفنا والعمل معا بشأن قضايا معينة".
وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، في 28 مابو/أيار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بضرورة السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من مدينة أوديسا عبر البحر الأسود.
وذكرت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه
" في بيان: "بمبادرة منهما، أجرى رئيس الجمهورية (الفرنسية) ومستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أكد ماكرون وشولتس على أن أي حل للحرب يجب أن يتم التفاوض عليه بين موسكو وكييف مع احترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".