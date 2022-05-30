https://arabic.sputniknews.com/20220530/الخطوط-الجوية-التونسية-تعيد-افتتاح-مقرها-في-طرابلس--1062874771.html
الخطوط الجوية التونسية تعيد افتتاح مقرها في طرابلس
الخطوط الجوية التونسية تعيد افتتاح مقرها في طرابلس
بعد توقف دام 7 سنوات، أعيد افتتاح مقر الخطوط التونسية في العاصمة الليبية، طرابلس. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T06:43+0000
2022-05-30T06:43+0000
2022-05-30T06:43+0000
أخبار تونس اليوم
أخبار ليبيا اليوم
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وقال المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين في بيان مقتضب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك الأحد: "تم افتتاح مقر الخطوط التونسية بشارع هايتي بطرابلس بعد توقف دام أكثر من7 سنوات"، بحسب موقع قناة "نسمة".وكانت الشركة أعلنت في سبتمبر/ أيلول 2021 موعد استئناف رحلاتها إلى ليبيا، وذلك بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بإعادة فتح المعابر الحدودية مع طرابلس.وقالت في بيان، إنها قررت استئناف تشغيل رحلاتها انطلاقا من مطار تونس قرطاج باتجاه مطاري طرابلس معيتيقة وبنغازي في ليبيا ابتداء من يوم الخميس 23 سبتمبر/أيلول 2021.وأضافت أن القرار اتخذ بعد إعلان رئاسة الجمهورية المتعلق بإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا الشقيقة.كما ناشدت الشركة جميع مسافريها بضرورة الالتزام التام بالبروتوكول الصحي المعمول به والمتفق عليه.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/الجزائر-تعيد-فتح-حدودها-البرية-مع-تونس-وليبيا-لأغراض-تجارية-1062399241.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الخطوط الجوية التونسية تعيد افتتاح مقرها في طرابلس
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بعد توقف دام 7 سنوات، أعيد افتتاح مقر الخطوط التونسية في العاصمة الليبية، طرابلس.
وقال المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين في بيان مقتضب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك الأحد: "تم افتتاح مقر الخطوط التونسية بشارع هايتي بطرابلس بعد توقف دام أكثر من7 سنوات"، بحسب موقع قناة "نسمة"
.
وكانت الشركة أعلنت في سبتمبر/ أيلول 2021 موعد استئناف رحلاتها إلى ليبيا
، وذلك بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بإعادة فتح المعابر الحدودية مع طرابلس.
وقالت في بيان، إنها قررت استئناف تشغيل رحلاتها انطلاقا من مطار تونس قرطاج باتجاه مطاري طرابلس معيتيقة وبنغازي في ليبيا ابتداء من يوم الخميس 23 سبتمبر/أيلول 2021.
وأضافت أن القرار اتخذ بعد إعلان رئاسة الجمهورية المتعلق بإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا الشقيقة.
كما ناشدت الشركة جميع مسافريها بضرورة الالتزام التام بالبروتوكول الصحي المعمول به والمتفق عليه.