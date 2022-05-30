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الخطوط الجوية التونسية تعيد افتتاح مقرها في طرابلس
الخطوط الجوية التونسية تعيد افتتاح مقرها في طرابلس
بعد توقف دام 7 سنوات، أعيد افتتاح مقر الخطوط التونسية في العاصمة الليبية، طرابلس. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T06:43+0000
2022-05-30T06:43+0000
أخبار تونس اليوم
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وقال المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين في بيان مقتضب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك الأحد: "تم افتتاح مقر الخطوط التونسية بشارع هايتي بطرابلس بعد توقف دام أكثر من7 سنوات"، بحسب موقع قناة "نسمة".وكانت الشركة أعلنت في سبتمبر/ أيلول 2021 موعد استئناف رحلاتها إلى ليبيا، وذلك بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بإعادة فتح المعابر الحدودية مع طرابلس.وقالت في بيان، إنها قررت استئناف تشغيل رحلاتها انطلاقا من مطار تونس قرطاج باتجاه مطاري طرابلس معيتيقة وبنغازي في ليبيا ابتداء من يوم الخميس 23 سبتمبر/أيلول 2021.وأضافت أن القرار اتخذ بعد إعلان رئاسة الجمهورية المتعلق بإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا الشقيقة.كما ناشدت الشركة جميع مسافريها بضرورة الالتزام التام بالبروتوكول الصحي المعمول به والمتفق عليه.
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أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم

الخطوط الجوية التونسية تعيد افتتاح مقرها في طرابلس

06:43 GMT 30.05.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالخطوط الجوية التونسية
الخطوط الجوية التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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بعد توقف دام 7 سنوات، أعيد افتتاح مقر الخطوط التونسية في العاصمة الليبية، طرابلس.
وقال المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين في بيان مقتضب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك الأحد: "تم افتتاح مقر الخطوط التونسية بشارع هايتي بطرابلس بعد توقف دام أكثر من7 سنوات"، بحسب موقع قناة "نسمة".
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وكانت الشركة أعلنت في سبتمبر/ أيلول 2021 موعد استئناف رحلاتها إلى ليبيا، وذلك بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بإعادة فتح المعابر الحدودية مع طرابلس.
وقالت في بيان، إنها قررت استئناف تشغيل رحلاتها انطلاقا من مطار تونس قرطاج باتجاه مطاري طرابلس معيتيقة وبنغازي في ليبيا ابتداء من يوم الخميس 23 سبتمبر/أيلول 2021.
وأضافت أن القرار اتخذ بعد إعلان رئاسة الجمهورية المتعلق بإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا الشقيقة.
كما ناشدت الشركة جميع مسافريها بضرورة الالتزام التام بالبروتوكول الصحي المعمول به والمتفق عليه.
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