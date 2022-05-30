https://arabic.sputniknews.com/20220530/الشرطة-الهجوم-الإرهابي-في-ميليتوبول-يشبه-هجمات-القوات-الأوكرانية-1062893347.html
الشرطة: الهجوم الإرهابي في ميليتوبول يشبه هجمات القوات الأوكرانية
الشرطة: الهجوم الإرهابي في ميليتوبول يشبه هجمات القوات الأوكرانية
قال أليكسي سيليفانوف، نائب رئيس المديرية الرئيسية بوزارة الشؤون الداخلية لمنطقة زابوروجيه، لوكالة "سبوتنيك"، إن الهجوم الإرهابي في ميليتوبول مشابه لهجمات... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T12:51+0000
2022-05-30T12:51+0000
2022-05-30T12:51+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال: "إن الهجوم الإرهابي مشابه للهجوم الأوكراني، لأن مهمة السلطات الأوكرانية هي تخويف المدنيين وتعطيل مسار الحياة السلمية التي أعيدت إلى أراضي منطقة زابوروجيه".وبحسب سيليفانوف فإن "التحقيقات جارية الآن".وقال سيليفانوف: "سنتعقب بالتأكيد عملاء ومرتكبي هذا الهجوم الإرهابي".اليوم الاثنين، انفجرت سيارة في وسط ميليتوبول، وأصيب متطوعان كانا يقدمان مساعدات إنسانية، وتم نقلهما إلى المستشفى. ووصفت السلطات المحلية الحادث بأنه هجوم إرهابي.
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أخبار أوكرانيا
الشرطة: الهجوم الإرهابي في ميليتوبول يشبه هجمات القوات الأوكرانية
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قال أليكسي سيليفانوف، نائب رئيس المديرية الرئيسية بوزارة الشؤون الداخلية لمنطقة زابوروجيه، لوكالة "سبوتنيك"، إن الهجوم الإرهابي في ميليتوبول مشابه لهجمات القوات الأوكرانية. كييف تريد ترهيب المدنيين.
وقال: "إن الهجوم الإرهابي مشابه للهجوم الأوكراني، لأن مهمة السلطات الأوكرانية هي تخويف المدنيين وتعطيل مسار الحياة السلمية التي أعيدت إلى أراضي منطقة زابوروجيه".
وبحسب سيليفانوف فإن "التحقيقات جارية الآن".
وقال سيليفانوف: "سنتعقب بالتأكيد عملاء ومرتكبي هذا الهجوم الإرهابي".
اليوم الاثنين، انفجرت سيارة في وسط ميليتوبول
، وأصيب متطوعان كانا يقدمان مساعدات إنسانية، وتم نقلهما إلى المستشفى. ووصفت السلطات المحلية الحادث بأنه هجوم إرهابي.