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العاهل البحريني يستقبل وزير الخارجية الروسي ويناقش معه التحديات الإقليمية والدولية
العاهل البحريني يستقبل وزير الخارجية الروسي ويناقش معه التحديات الإقليمية والدولية
استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارة الأخير للملكة. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T21:37+0000
2022-05-30T21:37+0000
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وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا" حضر اللقاء الذي عقد في قصر الصخير الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وأشارت الوكالة إلى أن الملك ناقش مع وزير الخارجية الروسي مستجدات الأوضاع والتحديات الإقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص الوضع في أوكرانيا، وأكد الملك على "أهمية حل الصراع في أوكرانيا بما يحقق مصالح البلدين الجارين وأمن واستقرار القارة الأوروبية وعلى الأمن والسلم الدولي".وشدد الملك على "ضرورة اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع وتضمن الأمن والسلم لكافة الأطراف وتحفظ حياة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للاجئين والنازحين".وتمنى الملك لروسيا وشعبها الأمن والنماء والازدهار، مرسلا مع لافروف تحياته وتقديره للرئيس فلاديمير بوتين.وأعرب الملك عن اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة التاريخية مع روسيا الاتحادية وحرصها على تنمية مختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/ملك-البحرين-يزور-السعودية-وولي-العهد-على-رأس-مستقبليه-1059368855.html
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العالم, العالم العربي, روسيا

العاهل البحريني يستقبل وزير الخارجية الروسي ويناقش معه التحديات الإقليمية والدولية

21:37 GMT 30.05.2022
© AP Photo / Evan Vucciملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارة الأخير للملكة.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا" حضر اللقاء الذي عقد في قصر الصخير الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت الوكالة إلى أن الملك ناقش مع وزير الخارجية الروسي مستجدات الأوضاع والتحديات الإقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص الوضع في أوكرانيا، وأكد الملك على "أهمية حل الصراع في أوكرانيا بما يحقق مصالح البلدين الجارين وأمن واستقرار القارة الأوروبية وعلى الأمن والسلم الدولي".
وشدد الملك على "ضرورة اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع وتضمن الأمن والسلم لكافة الأطراف وتحفظ حياة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للاجئين والنازحين".
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ضيافة حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
ملك البحرين يزور السعودية.. وولي العهد على رأس مستقبليه
2 مارس, 13:31 GMT
وتمنى الملك لروسيا وشعبها الأمن والنماء والازدهار، مرسلا مع لافروف تحياته وتقديره للرئيس فلاديمير بوتين.
وأعرب الملك عن اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة التاريخية مع روسيا الاتحادية وحرصها على تنمية مختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
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