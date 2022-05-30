https://arabic.sputniknews.com/20220530/الكاظمي-وضع-الحلول-الناجعة-لمواجهة-التحديات-البيئية-مسؤولية-الجميع-1062877857.html
الكاظمي: وضع الحلول الناجعة لمواجهة التحديات البيئية مسؤولية الجميع
الكاظمي: وضع الحلول الناجعة لمواجهة التحديات البيئية مسؤولية الجميع
اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن وضع الحلول الناجعة لمواجهة التحديات البيئية مسؤولية الجميع. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T07:49+0000
2022-05-30T07:49+0000
2022-05-30T07:49+0000
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جاء هذا في بيان صادر، الأحد، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان: "إن الكاظمي استقبل نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة حماية البيئة علي سلاجقة والوفد المرافق له".وأوضح أن اللقاء تناول تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران وبقية دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية، وبما يضمن الحقوق والمصالح المشتركة لجميع الدول بعدالة.من جانبه عبر نائب الرئيس الإيراني علي سلاجقة عن رغبة بلاده في حل المسائل العالقة بين البلدين في المجال البيئي.وشدد نائب الرئيس الإيراني على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.واعتبر أن حل مشكلات الجفاف ومواجهة خطر العواصف الترابية أصبح مطلبا إقليميا مشتركا يتطلب مساهمة الجميع في وضع الحلول الفاعلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/فوضى-في-صلاح-الدين-العراقية-بسبب-إقالة-المحافظ-1062857528.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
الكاظمي: وضع الحلول الناجعة لمواجهة التحديات البيئية مسؤولية الجميع
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اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن وضع الحلول الناجعة لمواجهة التحديات البيئية مسؤولية الجميع.
جاء هذا في بيان صادر، الأحد، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان: "إن الكاظمي استقبل نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة حماية البيئة علي سلاجقة والوفد المرافق له".
وأوضح أن اللقاء تناول تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران وبقية دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية، وبما يضمن الحقوق والمصالح المشتركة لجميع الدول بعدالة.
من جانبه عبر نائب الرئيس الإيراني علي سلاجقة عن رغبة بلاده في حل المسائل العالقة بين البلدين في المجال البيئي.
وشدد نائب الرئيس الإيراني على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.
واعتبر أن حل مشكلات الجفاف ومواجهة خطر العواصف الترابية أصبح مطلبا إقليميا مشتركا يتطلب مساهمة الجميع في وضع الحلول الفاعلة.