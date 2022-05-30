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الكاظمي: يجب الاستعداد لمواجهة أزمات الكهرباء المحتملة في الصيف
الكاظمي: يجب الاستعداد لمواجهة أزمات الكهرباء المحتملة في الصيف
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ضرورة الاستعداد لمواجهة أي أزمة محتملة في قطاع الكهرباء خلال الصيف الحالي. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T13:40+0000
2022-05-30T13:40+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الكاظمي ترأس اجتماعا للجنة الطاقة بحضور عدد من الوزراء، موضحا أن الاجتماع خصص لمناقشة وضع الطاقة الكهربائية، وتذليل العقبات المتعلقة بها.وخلال الاجتماع طالب الكاظمي بمواصلة الجهود والعمل بأعلى وتيرة، من أجل توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين.وأكد على ضرورة الاستعداد لمواجهة أي أزمة محتملة خلال فصل الصيف وتوفير الحلول الممكنة لمعالجتها بشكل سريع.من جانبه، استعرض المكلف بإدارة وزارة الكهرباء عادل كريم إجراءات الوزارة في إطار توفير الطاقة والزيادة الحاصلة في الإنتاج.كما تم استعراض نتائج زيارة وفد وزارة الكهرباء إلى إيران لبحث ملف استيراد الغاز الإيراني.
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أخبار العراق اليوم

الكاظمي: يجب الاستعداد لمواجهة أزمات الكهرباء المحتملة في الصيف

13:40 GMT 30.05.2022
© REUTERS / POOL مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020
 مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© REUTERS / POOL
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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ضرورة الاستعداد لمواجهة أي أزمة محتملة في قطاع الكهرباء خلال الصيف الحالي.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
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وقال البيان إن الكاظمي ترأس اجتماعا للجنة الطاقة بحضور عدد من الوزراء، موضحا أن الاجتماع خصص لمناقشة وضع الطاقة الكهربائية، وتذليل العقبات المتعلقة بها.
وخلال الاجتماع طالب الكاظمي بمواصلة الجهود والعمل بأعلى وتيرة، من أجل توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين.
وأكد على ضرورة الاستعداد لمواجهة أي أزمة محتملة خلال فصل الصيف وتوفير الحلول الممكنة لمعالجتها بشكل سريع.
من جانبه، استعرض المكلف بإدارة وزارة الكهرباء عادل كريم إجراءات الوزارة في إطار توفير الطاقة والزيادة الحاصلة في الإنتاج.
كما تم استعراض نتائج زيارة وفد وزارة الكهرباء إلى إيران لبحث ملف استيراد الغاز الإيراني.
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