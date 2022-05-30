https://arabic.sputniknews.com/20220530/المقاتلون-الشيشان-يعلنون-استعدادهم-لتدمير-وحدة-آزوف-الجديدة-1062894964.html
المقاتلون الشيشان يعلنون استعدادهم لتدمير وحدة "آزوف" الجديدة
المقاتلون الشيشان يعلنون استعدادهم لتدمير وحدة "آزوف" الجديدة
صرح وزير الشيشان للسياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والمعلومات، أحمد دوداييف، إن المقاتلين الشيشان جاهزون لتدمير وحدة "آزوف" الجديدة التي تم تشكيلها... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T13:25+0000
2022-05-30T13:25+0000
2022-05-30T13:25+0000
جمهورية الشيشان
أخبار أوكرانيا
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وأضاف دوداييف، في تصريح لـ"سبوتنيك" إن القوات الشيشانية سمعت بتشكيل هذه الوحدة وهي جاهزة لتدميرها في حال تم تلقي الأمر بذلك.ووفقا له، فإن إنشاء مجموعات معادية جديدة هو حافز جيد للمقاتلين الشيشان.وتابع قائلا: "إنهم سعداء ولديهم شهية كبيرة، إذا تم تلقي مثل هذا الأمر وأوكلت المهمة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلا شك في أنهم يستطيعون هدم أي وحدات من الآزوفيين دون أي مشاكل".وقال الوزير: "ربما يخططون بالفعل لنوع العمليات العسكرية التي سيتخذونها عند استلام الأمر". ووفقا له، عند التواصل مع المقاتلين الشيشان في دونباس، فإنه يشعر "بهدوء في المحادثة، المزاج الذي يشعر المقاتلون بالملل اليوم".
جمهورية الشيشان
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية الشيشان, أخبار أوكرانيا
المقاتلون الشيشان يعلنون استعدادهم لتدمير وحدة "آزوف" الجديدة
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صرح وزير الشيشان للسياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والمعلومات، أحمد دوداييف، إن المقاتلين الشيشان جاهزون لتدمير وحدة "آزوف" الجديدة التي تم تشكيلها في خاركوف.
وأضاف دوداييف، في تصريح لـ"سبوتنيك" إن القوات الشيشانية سمعت بتشكيل هذه الوحدة وهي جاهزة لتدميرها في حال تم تلقي الأمر بذلك.
وقال دوداييف: "بالنسبة لمقاتلينا، لم يكن هناك مشكلة في التعامل مع هؤلاء الشياطين وأتباع عبادة الشيطان في ماريوبول، لقد فعل مقاتلونا ذلك بشهية كبيرة".
ووفقا له، فإن إنشاء مجموعات معادية
جديدة هو حافز جيد للمقاتلين الشيشان.
وتابع قائلا: "إنهم سعداء ولديهم شهية كبيرة، إذا تم تلقي مثل هذا الأمر وأوكلت المهمة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلا شك في أنهم يستطيعون هدم أي وحدات من الآزوفيين دون أي مشاكل".
وقال الوزير: "ربما يخططون بالفعل لنوع العمليات العسكرية التي سيتخذونها عند استلام الأمر". ووفقا له، عند التواصل مع المقاتلين الشيشان في دونباس، فإنه يشعر "بهدوء في المحادثة، المزاج الذي يشعر المقاتلون بالملل اليوم".