https://arabic.sputniknews.com/20220530/بولندا-تتوجه-نحو-الغاز-المصري-المسال-1062894334.html
بولندا تتجه نحو الغاز المصري المسال
بولندا تتجه نحو الغاز المصري المسال
قال الرئيس البولندي أندريه دودا بعد اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، إن بولندا "تتوقع آفاقا لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مصر". 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T13:19+0000
2022-05-30T13:19+0000
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وقال دودا إنه ناقش مع السيسي توريد الغاز المسال من مصر، وأخبره أن بولندا لديها محطة للغاز الطبيعي المسال في سفينويتس، والتي يجري توسيعها حاليًا، وتخطط لبناء ميناء غاز عائم جديد في غدانسك في المستقبل.وأضاف الرئيس البولندي: "هنا نعتبر مصر شريكا واعدا للغاية. كما ندعم بشكل مطلق المفاوضات الجارية حاليا بين مصر والمفوضية الأوروبية بشأن توريد الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي".وقالت وزيرة المناخ والبيئة البولندية، آنا موسكفا، في مقابلة مع "BiznesAlert"، إن بولندا توقفت عن تزويد أوكرانيا بالوقود مجانًا، وهي تفعل ذلك الآن مقابل المال.وقالت موسكفا: "في بداية (العملية الخاصة) ... قدمنا هذا الوقود مجانًا. في الوقت الحالي، هذه شحنات تجارية من ORLEN".وأضافت: "نقوم بإرسالها على أساس منتظم، مع الحفاظ على أولوية التسليم من السوق البولندية. تدير شركات الوقود في أوكرانيا أمورها. شحناتنا هي استجابة للأزمة، ولكن هذا القطاع منظم جيدًا، لذلك هناك إمكانات سوقية هناك".
https://arabic.sputniknews.com/20220530/السيسي-استئناف-الطيران-المباشر-بين-مصر-وبولندا-اعتبارا-من-الغد-1062892230.html
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بولندا تتجه نحو الغاز المصري المسال
13:19 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 13:21 GMT 30.05.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس البولندي أندريه دودا بعد اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، إن بولندا "تتوقع آفاقا لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مصر".
وقال دودا إنه ناقش مع السيسي توريد الغاز المسال من مصر، وأخبره أن بولندا لديها محطة للغاز الطبيعي المسال في سفينويتس، والتي يجري توسيعها حاليًا، وتخطط لبناء ميناء غاز عائم جديد في غدانسك في المستقبل.
وأضاف الرئيس البولندي: "هنا نعتبر مصر شريكا واعدا للغاية. كما ندعم بشكل مطلق المفاوضات الجارية حاليا بين مصر والمفوضية الأوروبية بشأن توريد الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي".
وقالت وزيرة المناخ والبيئة البولندية، آنا موسكفا، في مقابلة مع "BiznesAlert"، إن بولندا توقفت عن تزويد أوكرانيا بالوقود مجانًا، وهي تفعل ذلك الآن مقابل المال.
وأضافت: "نقوم بإرسالها على أساس منتظم، مع الحفاظ على أولوية التسليم من السوق البولندية. تدير شركات الوقود في أوكرانيا أمورها. شحناتنا هي استجابة للأزمة، ولكن هذا القطاع منظم جيدًا، لذلك هناك إمكانات سوقية هناك".