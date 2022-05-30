https://arabic.sputniknews.com/20220530/سوريا-توقع-اتفاقية-تعاون-في-المجال-العسكري-مع-أبخازيا-1062886945.html

سوريا توقع اتفاقية تعاون في المجال العسكري مع أبخازيا

سوريا توقع اتفاقية تعاون في المجال العسكري مع أبخازيا

أفادت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الأبخازية، اليوم الاثنين، أن أبخازيا وسوريا وقعتا اتفاقية للتعاون في المجال العسكري في دمشق، حيث تم التوقيع خلال زيارة وزير... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T11:04+0000

2022-05-30T11:04+0000

2022-05-30T11:04+0000

أخبار سوريا اليوم

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وجاء في البيان: "تم التوقيع على اتفاقية بشأن التعاون في المجال العسكري في دمشق بين وزارتي الدفاع في جمهورية أبخازيا والجمهورية العربية السورية".وشدد أنوا على "دور الجيش السوري في الحفاظ على الدولة واستعادة السلام والاستقرار".وفي وقت سابق أفادت وكالة الانباء السورية "سانا" بأن وزير الدفاع السوري العماد علي عباس، بحث يوم أمس الأحد مع وزير الدفاع الأبخازي الفريق فلاديمير إيفانوفيتش أنوا العلاقات الثنائية بين الجيشين الصديقين وسبل تطويرها".وأضافت الوكالة: "جرى خلال اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سورية وجمهورية أبخازيا التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين".

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أخبار سوريا اليوم