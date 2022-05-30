https://arabic.sputniknews.com/20220530/سوريا-توقع-اتفاقية-تعاون-في-المجال-العسكري-مع-أبخازيا-1062886945.html
سوريا توقع اتفاقية تعاون في المجال العسكري مع أبخازيا
سوريا توقع اتفاقية تعاون في المجال العسكري مع أبخازيا
أفادت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الأبخازية، اليوم الاثنين، أن أبخازيا وسوريا وقعتا اتفاقية للتعاون في المجال العسكري في دمشق، حيث تم التوقيع خلال زيارة وزير... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T11:04+0000
2022-05-30T11:04+0000
2022-05-30T11:04+0000
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050272678_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_54948c909c0239ae5df0236c43ea8cdb.jpg
وجاء في البيان: "تم التوقيع على اتفاقية بشأن التعاون في المجال العسكري في دمشق بين وزارتي الدفاع في جمهورية أبخازيا والجمهورية العربية السورية".وشدد أنوا على "دور الجيش السوري في الحفاظ على الدولة واستعادة السلام والاستقرار".وفي وقت سابق أفادت وكالة الانباء السورية "سانا" بأن وزير الدفاع السوري العماد علي عباس، بحث يوم أمس الأحد مع وزير الدفاع الأبخازي الفريق فلاديمير إيفانوفيتش أنوا العلاقات الثنائية بين الجيشين الصديقين وسبل تطويرها".وأضافت الوكالة: "جرى خلال اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سورية وجمهورية أبخازيا التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين".
https://arabic.sputniknews.com/20220529/أردوغان-أدنى-هجوم-من-شمال-سوريا-لن-يمر-دون-رد-وتركيا-لا-تأخذ-إذنا-من-أحد-لمكافحة-الإرهاب-1062858924.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050272678_910:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_de40612c42a8d1d364ad595ba6c31d51.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
سوريا توقع اتفاقية تعاون في المجال العسكري مع أبخازيا
تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الأبخازية، اليوم الاثنين، أن أبخازيا وسوريا وقعتا اتفاقية للتعاون في المجال العسكري في دمشق، حيث تم التوقيع خلال زيارة وزير دفاع أبخازيا فلاديمير أنوا إلى سوريا.
وجاء في البيان: "تم التوقيع على اتفاقية بشأن التعاون في المجال العسكري في دمشق بين وزارتي الدفاع في جمهورية أبخازيا والجمهورية العربية السورية".
وشدد أنوا على "دور الجيش السوري في الحفاظ على الدولة واستعادة السلام والاستقرار".
وفي وقت سابق أفادت وكالة الانباء السورية "سانا" بأن وزير الدفاع السوري العماد علي عباس، بحث يوم أمس الأحد مع وزير الدفاع الأبخازي الفريق فلاديمير إيفانوفيتش أنوا العلاقات الثنائية بين الجيشين الصديقين وسبل تطويرها".
وأضافت الوكالة
: "جرى خلال اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سورية وجمهورية أبخازيا التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين".