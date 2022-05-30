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سوريا توقع اتفاقية تعاون في المجال العسكري مع أبخازيا
سوريا توقع اتفاقية تعاون في المجال العسكري مع أبخازيا
أفادت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الأبخازية، اليوم الاثنين، أن أبخازيا وسوريا وقعتا اتفاقية للتعاون في المجال العسكري في دمشق، حيث تم التوقيع خلال زيارة وزير... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T11:04+0000
2022-05-30T11:04+0000
أخبار سوريا اليوم
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وجاء في البيان: "تم التوقيع على اتفاقية بشأن التعاون في المجال العسكري في دمشق بين وزارتي الدفاع في جمهورية أبخازيا والجمهورية العربية السورية".وشدد أنوا على "دور الجيش السوري في الحفاظ على الدولة واستعادة السلام والاستقرار".وفي وقت سابق أفادت وكالة الانباء السورية "سانا" بأن وزير الدفاع السوري العماد علي عباس، بحث يوم أمس الأحد مع وزير الدفاع الأبخازي الفريق فلاديمير إيفانوفيتش أنوا العلاقات الثنائية بين الجيشين الصديقين وسبل تطويرها".وأضافت الوكالة: "جرى خلال اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سورية وجمهورية أبخازيا التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين".
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أخبار سوريا اليوم

سوريا توقع اتفاقية تعاون في المجال العسكري مع أبخازيا

11:04 GMT 30.05.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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أفادت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الأبخازية، اليوم الاثنين، أن أبخازيا وسوريا وقعتا اتفاقية للتعاون في المجال العسكري في دمشق، حيث تم التوقيع خلال زيارة وزير دفاع أبخازيا فلاديمير أنوا إلى سوريا.
وجاء في البيان: "تم التوقيع على اتفاقية بشأن التعاون في المجال العسكري في دمشق بين وزارتي الدفاع في جمهورية أبخازيا والجمهورية العربية السورية".
وشدد أنوا على "دور الجيش السوري في الحفاظ على الدولة واستعادة السلام والاستقرار".
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أمس, 15:04 GMT
وفي وقت سابق أفادت وكالة الانباء السورية "سانا" بأن وزير الدفاع السوري العماد علي عباس، بحث يوم أمس الأحد مع وزير الدفاع الأبخازي الفريق فلاديمير إيفانوفيتش أنوا العلاقات الثنائية بين الجيشين الصديقين وسبل تطويرها".
وأضافت الوكالة: "جرى خلال اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سورية وجمهورية أبخازيا التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين".
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