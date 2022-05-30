https://arabic.sputniknews.com/20220530/شاومي-تستعد-لإصدار-منتج-جديد-1062900304.html
"شاومي" تستعد لإصدار منتج جديد
"شاومي" تستعد لإصدار منتج جديد
تستعد شركة "شاومي" لإطلاق سوار اللياقة البدنية "مي باند7 برو" (Mi Band 7 Pro) وذلك بعد أيام من الكشف عن سوار "مي باند7". 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T15:05+0000
2022-05-30T15:05+0000
2022-05-30T15:05+0000
منوعات
ساعة
رياضية
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وأفادت بوابة "GSMArena" الإلكترونية، أن لدى "Mi Band 7 Pro" شاشة أكبر وشريحة GPS (والتي ربما لا تعني دعم التنقل على الأساور) وبطارية متزايدة.ومن المثير للاهتمام، أن المعلومات المتعلقة به ظهرت في وقت واحد مع بيانات حول مستقبل "Xiaomi 12 Ultra" - وربما سيتم عرض الأجهزة في نفس الوقت، خلال العرض التقديمي لشهر يوليو/تموز المقبل.ويتميز السوار الجديد بشاشة "AMOLED" جديدة مقاس 1.62 بوصة، والتي زادت بمقدار الربع. يدعم جهاز اللياقة البدنية 120 وضعا رياضيا، ووضع شاشة "Always on Display".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, ساعة, رياضية
"شاومي" تستعد لإصدار منتج جديد
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تستعد شركة "شاومي" لإطلاق سوار اللياقة البدنية "مي باند7 برو" (Mi Band 7 Pro) وذلك بعد أيام من الكشف عن سوار "مي باند7".
وأفادت بوابة "GSMArena" الإلكترونية، أن لدى "Mi Band 7 Pro" شاشة أكبر وشريحة GPS (والتي ربما لا تعني دعم التنقل على الأساور) وبطارية متزايدة.
ومن المثير للاهتمام، أن المعلومات المتعلقة به ظهرت في وقت واحد مع بيانات حول مستقبل "Xiaomi 12 Ultra" - وربما سيتم عرض الأجهزة في نفس الوقت، خلال العرض التقديمي لشهر يوليو/تموز المقبل.
ويتميز السوار الجديد بشاشة "AMOLED" جديدة مقاس 1.62 بوصة، والتي زادت بمقدار الربع. يدعم جهاز اللياقة البدنية 120 وضعا رياضيا، ووضع شاشة "Always on Display".