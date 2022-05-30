https://arabic.sputniknews.com/20220530/عدد-المصابين-بـالحمى-المجهولة-في-كوريا-الشمالية-يتجاوز-35-مليون-حالة--1062873575.html
عدد المصابين بـ"الحمى المجهولة" في كوريا الشمالية يتجاوز 3.5 مليون حالة
عدد المصابين بـ"الحمى المجهولة" في كوريا الشمالية يتجاوز 3.5 مليون حالة
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA)، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة حمى مجهولة الهوية في كوريا الشمالية خلال ال 24 ساعة... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T04:05+0000
2022-05-30T04:05+0000
2022-05-30T04:05+0000
كوريا الشمالية
فيروس كورونا
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سيئول - سبوتنيك. كانت كوريا الشمالية في حالة "طوارئ قصوى" منذ اكتشاف أول حالة كوفيد -19 في أواخر أبريل.ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، يبلغ عدد المرضى الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة المسجلين من نهاية أبريل حتى 29 مايو 3.54 مليون مريض.وتعافى بالفعل حوالي 94.68 في المائة (3.36 مليون)، في حين يخضع 188 ألفا للعلاج.ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع هذه الحالات المشبوهة هي كوفيد-19.واعتبارا من يوم الاثنين 30 مايو، بلغ عدد الوفيات 70، مع تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة (وما مجموعه أكثر من 100000 حالة جديدة) في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الأحد إنه تم تسجيل أكثر من 89ألف حالة جديدة من الحمى المجهولة في كوريا الشمالية على مدار 24 ساعة.وأمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بإغلاق جميع المدن والمقاطعات من أجل وقف انتشار العدوى.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/كوريا-الشمالية-تلمح-إلى-إمكانية-تخفيف-قيود-كورونا-1062836027.html
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كوريا الشمالية, فيروس كورونا
عدد المصابين بـ"الحمى المجهولة" في كوريا الشمالية يتجاوز 3.5 مليون حالة
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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA)، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة حمى مجهولة الهوية في كوريا الشمالية خلال ال 24 ساعة الماضية، وتوفي شخص واحد.
سيئول - سبوتنيك
. كانت كوريا الشمالية في حالة "طوارئ قصوى" منذ اكتشاف أول حالة كوفيد -19 في أواخر أبريل.
ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، يبلغ عدد المرضى الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة المسجلين من نهاية أبريل حتى 29 مايو 3.54 مليون مريض.
وتعافى بالفعل حوالي 94.68 في المائة (3.36 مليون)، في حين يخضع 188 ألفا للعلاج.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع هذه الحالات المشبوهة هي كوفيد-19.
واعتبارا من يوم الاثنين 30 مايو، بلغ عدد الوفيات 70، مع تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة (وما مجموعه أكثر من 100000 حالة جديدة) في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الأحد إنه تم تسجيل أكثر من 89
ألف حالة جديدة من الحمى المجهولة في كوريا الشمالية على مدار 24 ساعة.
وأمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بإغلاق جميع المدن والمقاطعات
من أجل وقف انتشار العدوى.