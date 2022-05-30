https://arabic.sputniknews.com/20220530/لابيد-قد-يأتي-3-وزراء-خارجية-بعدي-قبل-التوصل-إلى-اتفاق-مع-السعودية-1062897756.html
لابيد: قد يأتي 3 وزراء خارجية بعدي قبل التوصل إلى اتفاق مع السعودية
لابيد: قد يأتي 3 وزراء خارجية بعدي قبل التوصل إلى اتفاق مع السعودية
كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض "سيستغرق وقتا طويلا". 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T14:06+0000
2022-05-30T14:06+0000
2022-05-30T14:06+0000
العالم العربي
تطبيع
الخارجية الإسرائيلية
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وقال لابيد حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه قد يأتي 3 وزراء خارجية إسرائيليين، من بعده، قبل أن يحدث اتفاق بين البلدين، مشيرا إلى أنه "لن يحدث هذا بالطريقة نفسها، التي حدثت في المرة الماضية".وكان لابيد يشير بذلك إلى اتفاق الإمارات والبحرين، مع إسرائيل برعاية أمريكية في العام 2020.وأضاف لابيد: "لن نستيقظ ذات صباح فجأة وستكون مفاجأة، ستكون هناك عملية طويلة من الخطوات الصغيرة ولكننا نؤمن أننا سنصل إليه".هذا وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في وقت سابق، إن المملكة لن تطّبع علاقاتها مع إسرائيل "طالما لم ُتحل القضية الفلسطينية".جاء ذلك خلال إجابة بن فرحان عن أسئلة في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا، بحسب مقطع فيديو قصير بثته فضائية "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الموثق على "تويتر".ووفق المقطع، الذي جاء تحت عنوان "وزير الخارجية: "لن يكون هناك تطبيع ما لم تُحل القضية الفلسطينية"، تساءلت مديرة الجلسة عن موقف السعودية من التطبيع مع إسرائيل، بعد أن أشارت إلى تقرير صحفي تحدث عن إمكانية حدوث ذلك".وأضاف: "السعودية هي من أطلقت مبادرة السلام العربية (في القمة العربية ببيروت عام 2002) وستفضي (أي المبادرة) لتطبيع كامل بين إسرائيل والمنطقة".وتقترح المبادرة إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، إذا انسحبت من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وقبلت بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/هآرتس-إسرائيل-تدرس-الموافقة-على-طلب-سعودي-يخص-تيران-وصنافير-1062858171.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, تطبيع, الخارجية الإسرائيلية
لابيد: قد يأتي 3 وزراء خارجية بعدي قبل التوصل إلى اتفاق مع السعودية
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كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض "سيستغرق وقتا طويلا".
وقال لابيد حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه قد يأتي 3 وزراء خارجية إسرائيليين، من بعده، قبل أن يحدث اتفاق بين البلدين، مشيرا إلى أنه "لن يحدث هذا بالطريقة نفسها، التي حدثت في المرة الماضية".
وكان لابيد يشير بذلك إلى اتفاق الإمارات والبحرين، مع إسرائيل برعاية أمريكية في العام 2020.
وأضاف لابيد: "لن نستيقظ ذات صباح فجأة وستكون مفاجأة، ستكون هناك عملية طويلة من الخطوات الصغيرة ولكننا نؤمن أننا سنصل إليه".
وتابع: "يمكن أن يأتي ثلاثة وزراء خارجية من بعدي، شخص ما سيقف على المنصة وسيحتفل بهذا، وهو أمر جيد تمامًا، هذه هي الطريقة التي يدير بها المرء دولة".
هذا وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في وقت سابق، إن المملكة لن تطّبع علاقاتها مع إسرائيل "طالما لم ُتحل القضية الفلسطينية".
جاء ذلك خلال إجابة بن فرحان عن أسئلة في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا، بحسب مقطع فيديو قصير بثته فضائية "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الموثق على "تويتر".
ووفق المقطع، الذي جاء تحت عنوان "وزير الخارجية: "لن يكون هناك تطبيع ما لم تُحل القضية الفلسطينية"، تساءلت مديرة الجلسة عن موقف السعودية من التطبيع مع إسرائيل، بعد أن أشارت إلى تقرير صحفي تحدث عن إمكانية حدوث ذلك".
وأجاب بن فرحان قائلا: "لم يتغير أي شيء، بالطريقة التي نرى فيها هذا الموضوع (..) التطبيع ليس النتيجة النهائية ولكنه النتيجة النهائية لمسار".
وأضاف: "السعودية هي من أطلقت مبادرة السلام العربية (في القمة العربية ببيروت عام 2002) وستفضي (أي المبادرة) لتطبيع كامل بين إسرائيل والمنطقة".
وتقترح المبادرة إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، إذا انسحبت من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وقبلت بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.