https://arabic.sputniknews.com/20220530/متبرع-مجهول-يتكفل-بنفقات-الجنازة-لجميع-ضحايا-مجزرة-مدرسة-تكساس-1062899590.html
متبرع مجهول يتكفل بنفقات الجنازة لجميع ضحايا مجزرة مدرسة تكساس
متبرع مجهول يتكفل بنفقات الجنازة لجميع ضحايا مجزرة مدرسة تكساس
أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكي، غريغ أبوت، أن متبرعا رفض الكشف عن هويته، سيغطي جميع تكاليف جنازات ضحايا بعد حادث إطلاق النار الجماعي في أوفالدي. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T14:36+0000
2022-05-30T14:36+0000
2022-05-30T14:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال أبوت في تصريحات صحفية إن شخصا مجهولا تبرع بمبلغ 175 ألف دولار، لضمان قدرة العائلات على دفع تكاليف الجنازة، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.وأضاف: "نحن نقدّر ذلك المتبرع المجهول لكرمه، وسوف نضمن وصول هذه الموارد إلى الأيدي الصحيحة، للتأكد من عدم وجود عائلة تعاني من حسرة من القلق من تكلفة واحدة فيما يتعلق بأي شيء يتعلق بهذه المهزلة".وفي يوم الثلاثاء الماضي، فتح شاب يبلغ من العمر 18 عاما النار على مدرسة روب الابتدائية، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا، من بينهم 19 طفلا.ويعد إطلاق النار في أوفالدي، أحد أعنف حوادث إطلاق النار في المدارس في تاريخ أمريكا.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/سيناتور-أمريكي-يتعرض-لهجوم-داخل-مطعم-بعد-مجزرة-مدرسة-تكساس-فيديو-1062842994.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
متبرع مجهول يتكفل بنفقات الجنازة لجميع ضحايا مجزرة مدرسة تكساس
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أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكي، غريغ أبوت، أن متبرعا رفض الكشف عن هويته، سيغطي جميع تكاليف جنازات ضحايا بعد حادث إطلاق النار الجماعي في أوفالدي.
وقال أبوت في تصريحات صحفية إن شخصا مجهولا تبرع بمبلغ 175 ألف دولار، لضمان قدرة العائلات على دفع تكاليف الجنازة، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت"
البريطانية.
وأضاف: "نحن نقدّر ذلك المتبرع المجهول لكرمه، وسوف نضمن وصول هذه الموارد إلى الأيدي الصحيحة، للتأكد من عدم وجود عائلة تعاني من حسرة من القلق من تكلفة واحدة فيما يتعلق بأي شيء يتعلق بهذه المهزلة".
وفي يوم الثلاثاء الماضي، فتح شاب يبلغ من العمر 18 عاما النار على مدرسة روب الابتدائية، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا، من بينهم 19 طفلا.
ويعد إطلاق النار في أوفالدي، أحد أعنف حوادث إطلاق النار في المدارس في تاريخ أمريكا.