عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220530/متبرع-مجهول-يتكفل-بنفقات-الجنازة-لجميع-ضحايا-مجزرة-مدرسة-تكساس-1062899590.html
متبرع مجهول يتكفل بنفقات الجنازة لجميع ضحايا مجزرة مدرسة تكساس
متبرع مجهول يتكفل بنفقات الجنازة لجميع ضحايا مجزرة مدرسة تكساس
أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكي، غريغ أبوت، أن متبرعا رفض الكشف عن هويته، سيغطي جميع ‏تكاليف جنازات ضحايا بعد حادث إطلاق النار الجماعي في أوفالدي.‏ 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T14:36+0000
2022-05-30T14:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062718203_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_3ac9a4540221eae3703a5b71a27b8f28.jpg
وقال أبوت في تصريحات صحفية إن شخصا مجهولا تبرع بمبلغ 175 ألف دولار، لضمان قدرة العائلات على دفع تكاليف الجنازة، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.وأضاف: "نحن نقدّر ذلك المتبرع المجهول لكرمه، وسوف نضمن وصول هذه الموارد إلى الأيدي الصحيحة، للتأكد من عدم وجود عائلة تعاني من حسرة من القلق من تكلفة واحدة فيما يتعلق بأي شيء يتعلق بهذه المهزلة".وفي يوم الثلاثاء الماضي، فتح شاب يبلغ من العمر 18 عاما النار على مدرسة روب الابتدائية، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا، من بينهم 19 طفلا.ويعد إطلاق النار في أوفالدي، أحد أعنف حوادث إطلاق النار في المدارس في تاريخ أمريكا.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/سيناتور-أمريكي-يتعرض-لهجوم-داخل-مطعم-بعد-مجزرة-مدرسة-تكساس-فيديو-1062842994.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062718203_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_8b625ebfa18b42efebfd98121a83a2a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

متبرع مجهول يتكفل بنفقات الجنازة لجميع ضحايا مجزرة مدرسة تكساس

14:36 GMT 30.05.2022
© AFP 2022 / CHANDAN KHANNAتكساس المدرس التي تعرضت لحادث إطلاق نار
تكساس المدرس التي تعرضت لحادث إطلاق نار - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
تكساس المدرس التي تعرضت لحادث إطلاق نار
© AFP 2022 / CHANDAN KHANNA
تابعنا عبرTelegram
أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكي، غريغ أبوت، أن متبرعا رفض الكشف عن هويته، سيغطي جميع ‏تكاليف جنازات ضحايا بعد حادث إطلاق النار الجماعي في أوفالدي.‏
وقال أبوت في تصريحات صحفية إن شخصا مجهولا تبرع بمبلغ 175 ألف دولار، لضمان قدرة العائلات على دفع تكاليف الجنازة، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
وأضاف: "نحن نقدّر ذلك المتبرع المجهول لكرمه، وسوف نضمن وصول هذه الموارد إلى الأيدي الصحيحة، للتأكد من عدم وجود عائلة تعاني من حسرة من القلق من تكلفة واحدة فيما يتعلق بأي شيء يتعلق بهذه المهزلة".
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
سيناتور أمريكي يتعرض لهجوم داخل مطعم بعد مجزرة مدرسة تكساس... فيديو
أمس, 10:45 GMT
وفي يوم الثلاثاء الماضي، فتح شاب يبلغ من العمر 18 عاما النار على مدرسة روب الابتدائية، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا، من بينهم 19 طفلا.
ويعد إطلاق النار في أوفالدي، أحد أعنف حوادث إطلاق النار في المدارس في تاريخ أمريكا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала