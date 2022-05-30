https://arabic.sputniknews.com/20220530/مصدر-أمني-لسبوتنيك-سقوط-5-صواريخ-كاتيوشا-في-محيط-قاعدة-عين-الأسد-العراقية-1062907265.html
مصدر أمني لـ"سبوتنيك": سقوط 5 صواريخ كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد العراقية
مصدر أمني لـ"سبوتنيك": سقوط 5 صواريخ كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد العراقية
أكد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، سقوط 5 صواريخ من طراز "كاتيوشا" في محيط قاعدة عين الأسد في العراق دون وقوع خسائر. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T20:55+0000
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بغداد- سبوتنيك. وقال المصدر، إن 5 صواريخ سقطت بالقرب من السياج الخارجي للقاعدة، التي تضم قوات أميركية.وأضاف المصدر أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات.وتخضع قاعدة عين الأسد لإدارة القوات العراقية، بعد إعلان انسحاب القوات القتالية الأميركية من البلاد، لكن القاعدة عادة ما يتم استهدافها بصواريخ وطائرات مسيرة.وفي نيسان/أبريل الماضي، أسقطت الدفاعات الجوية العراقية طائرة مسيرة حاولت استهداف القاعدة ذاتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/إسقاط-طائرة-مسيرة-بالقرب-من-قاعدة-عين-الأسد-في-محافظة-الأنبار-العراقية-1060960321.html
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مصدر أمني لـ"سبوتنيك": سقوط 5 صواريخ كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد العراقية
20:55 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 20:57 GMT 30.05.2022) تابعنا عبر
أكد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، سقوط 5 صواريخ من طراز "كاتيوشا" في محيط قاعدة عين الأسد في العراق دون وقوع خسائر.
بغداد- سبوتنيك. وقال المصدر، إن 5 صواريخ سقطت بالقرب من السياج الخارجي للقاعدة، التي تضم قوات أميركية.
وأضاف المصدر أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات.
وتخضع قاعدة عين الأسد لإدارة القوات العراقية، بعد إعلان انسحاب القوات القتالية الأميركية من البلاد، لكن القاعدة عادة ما يتم استهدافها بصواريخ وطائرات مسيرة.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أسقطت الدفاعات الجوية العراقية طائرة مسيرة حاولت استهداف القاعدة ذاتها.