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مصدر أمني لـ"سبوتنيك": سقوط 5 صواريخ كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد العراقية
مصدر أمني لـ"سبوتنيك": سقوط 5 صواريخ كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد العراقية
أكد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، سقوط 5 صواريخ من طراز "كاتيوشا" في محيط قاعدة عين الأسد في العراق دون وقوع خسائر. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T20:55+0000
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بغداد- سبوتنيك. وقال المصدر، إن 5 صواريخ سقطت بالقرب من السياج الخارجي للقاعدة، التي تضم قوات أميركية.وأضاف المصدر أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات.وتخضع قاعدة عين الأسد لإدارة القوات العراقية، بعد إعلان انسحاب القوات القتالية الأميركية من البلاد، لكن القاعدة عادة ما يتم استهدافها بصواريخ وطائرات مسيرة.وفي نيسان/أبريل الماضي، أسقطت الدفاعات الجوية العراقية طائرة مسيرة حاولت استهداف القاعدة ذاتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/إسقاط-طائرة-مسيرة-بالقرب-من-قاعدة-عين-الأسد-في-محافظة-الأنبار-العراقية-1060960321.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

مصدر أمني لـ"سبوتنيك": سقوط 5 صواريخ كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد العراقية

20:55 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 20:57 GMT 30.05.2022)
© AP Photo / Nasser Nasserقاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق
قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Nasser Nasser
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أكد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، سقوط 5 صواريخ من طراز "كاتيوشا" في محيط قاعدة عين الأسد في العراق دون وقوع خسائر.
بغداد- سبوتنيك. وقال المصدر، إن 5 صواريخ سقطت بالقرب من السياج الخارجي للقاعدة، التي تضم قوات أميركية.
وأضاف المصدر أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات.
الجنود الأمريكيون يتفقدون موقع القصف الإيراني في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية
7 أبريل, 23:48 GMT
وتخضع قاعدة عين الأسد لإدارة القوات العراقية، بعد إعلان انسحاب القوات القتالية الأميركية من البلاد، لكن القاعدة عادة ما يتم استهدافها بصواريخ وطائرات مسيرة.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أسقطت الدفاعات الجوية العراقية طائرة مسيرة حاولت استهداف القاعدة ذاتها.
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