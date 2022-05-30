https://arabic.sputniknews.com/20220530/وزير-العدل-في-دونيتسك-جرائم-آزوف-ترقى-لعقوبة-الإعدام-1062886419.html
وزير العدل في دونيتسك: جرائم "آزوف" ترقى لعقوبة الإعدام
وزير العدل في دونيتسك: جرائم "آزوف" ترقى لعقوبة الإعدام
أعلن وزير العدل في جمهورية دونيتسك الشعبية، يوري سيراتكوف، أن جرائم ميليشيات "آزوف" ترقى إلى حكم الإعدام، لكنه أشار إلى أن المحكمة هي من ستقرر. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T10:59+0000
2022-05-30T10:59+0000
2022-05-30T11:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
جرائم
الإعدام
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وقال سيراتكوف على الهواء في قناة "روسيا-1" التلفزيونية، اليوم الاثنين، "المحكمة ستبت فيها. بالنسبة لمثل هذه الجرائم في جمهورية دونيتسك الشعبية، فإن العقوبة اللازمة هي الإعدام".في وقت إعلان جمهورية دونيتسك في عام 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، ثاني مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك، ولكن في يونيو من نفس العام، استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة على ماريوبول. في 20 مايو 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التحرير الكامل لأراضي مصنع ماريوبول للمعادن "آزوفستال" - المنشآت تحت الأرض الخاصة بالمؤسسة، والتي كان يختبئ فيها الجيش الأوكراني ومقاتلو فوج آزوف (الذي رفعت ضده قضايا جنائية في اروسيا)، أصبح تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية.إجمالا، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، منذ 16 مايو الجاري، ألقى أكثر من 2.4 ألف نازي من فوج آزوف والجيش الأوكراني أسلحتهم واستسلموا، والذين تم محاصرتهم في أراضي المصنع لمدة شهر تقريبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/رئيس-جمهورية-دونيتسك-يتهم-الجنود-الأوكرانيين-بارتكاب-عمليات-تعذيب-1062750965.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, جرائم, الإعدام
وزير العدل في دونيتسك: جرائم "آزوف" ترقى لعقوبة الإعدام
10:59 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 11:10 GMT 30.05.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير العدل في جمهورية دونيتسك الشعبية، يوري سيراتكوف، أن جرائم ميليشيات "آزوف" ترقى إلى حكم الإعدام، لكنه أشار إلى أن المحكمة هي من ستقرر.
وقال سيراتكوف على الهواء في قناة "روسيا-1" التلفزيونية، اليوم الاثنين، "المحكمة ستبت فيها. بالنسبة لمثل هذه الجرائم في جمهورية دونيتسك الشعبية، فإن العقوبة اللازمة هي الإعدام".
وأشار إلى أن التحقيقات جارية بشأن السجناء من آزوفستال.
في وقت إعلان جمهورية دونيتسك في عام 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، ثاني مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك، ولكن في يونيو من نفس العام، استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة على ماريوبول. في 20 مايو 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التحرير الكامل لأراضي مصنع ماريوبول للمعادن "آزوفستال" - المنشآت تحت الأرض الخاصة بالمؤسسة، والتي كان يختبئ فيها الجيش الأوكراني ومقاتلو فوج آزوف (الذي رفعت ضده قضايا جنائية في اروسيا)، أصبح تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية.
إجمالا، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، منذ 16 مايو الجاري، ألقى أكثر من 2.4 ألف نازي من فوج آزوف والجيش الأوكراني أسلحتهم واستسلموا، والذين تم محاصرتهم في أراضي المصنع لمدة شهر تقريبا.