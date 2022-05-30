عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220530/-خطة-مقترحة-جديدة-ماذا-تنوي-إسرائيل-ومصر-خلال-السنوات-المقبلة-1062902056.html
خطة مقترحة جديدة... ماذا تنوي إسرائيل ومصر خلال السنوات المقبلة؟
خطة مقترحة جديدة... ماذا تنوي إسرائيل ومصر خلال السنوات المقبلة؟
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أن إسرائيل ومصر تتجهان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتأملان في الوصول إلى 700 مليون دولار في التجارة الثنائية... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T15:49+0000
2022-05-30T15:49+0000
العالم العربي
العالم
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101481/99/1014819922_0:131:2522:1550_1920x0_80_0_0_d589cb5d7f97e1c877b3155cfd98d0c1.jpg
ومن المقرر أن يطور البلدان بشكل مشترك معبر "نيتسانا" بينهما، بموجب خطة مقترحة جديدة، بحيث يتم التعامل مع التبادل التجاري، كمركز لوجستي إقليمي ومنطقة عمل مشتركة؛ مع الانخراط في التعاون في مجال البحث والتطوير؛ وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة الخضراء؛ وزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة.ستشهد الخطة أيضا زيادة إيردات إسرائيل من المواد الغذائية والأسماك الطازجة ومواد البناء من مصر وتصدير الحلول والتقنيات الزراعية، وفقا للبيان المنشور في موقع "تايمز أوف إسرائيل".وتضع الدولتان هدف التجارة السنوية (باستثناء السياحة وصادرات الغاز الطبيعي) بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025 في ارتفاع من نحو 300 مليون دولار في 2021، وفقا للوزارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/الجيش-الإسرائيلي-يحبط-عملية-تهريب-مخدرات-بقيمة-مليون-شيكل-على-الحدود-المصرية-1062708028.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101481/99/1014819922_141:0:2382:1681_1920x0_80_0_0_b28f68c77fb57f61fc4c02d0e3d2d79d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, أخبار مصر الآن

خطة مقترحة جديدة... ماذا تنوي إسرائيل ومصر خلال السنوات المقبلة؟

15:49 GMT 30.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalitحاجز أمني بشمال سيناء
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أن إسرائيل ومصر تتجهان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتأملان في الوصول إلى 700 مليون دولار في التجارة الثنائية السنوية في السنوات الثلاث المقبلة.
ومن المقرر أن يطور البلدان بشكل مشترك معبر "نيتسانا" بينهما، بموجب خطة مقترحة جديدة، بحيث يتم التعامل مع التبادل التجاري، كمركز لوجستي إقليمي ومنطقة عمل مشتركة؛ مع الانخراط في التعاون في مجال البحث والتطوير؛ وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة الخضراء؛ وزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة.
الحدود المصرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات بقيمة مليون شيكل على الحدود المصرية
25 مايو, 20:54 GMT
ستشهد الخطة أيضا زيادة إيردات إسرائيل من المواد الغذائية والأسماك الطازجة ومواد البناء من مصر وتصدير الحلول والتقنيات الزراعية، وفقا للبيان المنشور في موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وتضع الدولتان هدف التجارة السنوية (باستثناء السياحة وصادرات الغاز الطبيعي) بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025 في ارتفاع من نحو 300 مليون دولار في 2021، وفقا للوزارة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала