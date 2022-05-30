https://arabic.sputniknews.com/20220530/-خطة-مقترحة-جديدة-ماذا-تنوي-إسرائيل-ومصر-خلال-السنوات-المقبلة-1062902056.html
خطة مقترحة جديدة... ماذا تنوي إسرائيل ومصر خلال السنوات المقبلة؟
خطة مقترحة جديدة... ماذا تنوي إسرائيل ومصر خلال السنوات المقبلة؟
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أن إسرائيل ومصر تتجهان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتأملان في الوصول إلى 700 مليون دولار في التجارة الثنائية... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T15:49+0000
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ومن المقرر أن يطور البلدان بشكل مشترك معبر "نيتسانا" بينهما، بموجب خطة مقترحة جديدة، بحيث يتم التعامل مع التبادل التجاري، كمركز لوجستي إقليمي ومنطقة عمل مشتركة؛ مع الانخراط في التعاون في مجال البحث والتطوير؛ وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة الخضراء؛ وزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة.ستشهد الخطة أيضا زيادة إيردات إسرائيل من المواد الغذائية والأسماك الطازجة ومواد البناء من مصر وتصدير الحلول والتقنيات الزراعية، وفقا للبيان المنشور في موقع "تايمز أوف إسرائيل".وتضع الدولتان هدف التجارة السنوية (باستثناء السياحة وصادرات الغاز الطبيعي) بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025 في ارتفاع من نحو 300 مليون دولار في 2021، وفقا للوزارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/الجيش-الإسرائيلي-يحبط-عملية-تهريب-مخدرات-بقيمة-مليون-شيكل-على-الحدود-المصرية-1062708028.html
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خطة مقترحة جديدة... ماذا تنوي إسرائيل ومصر خلال السنوات المقبلة؟
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أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أن إسرائيل ومصر تتجهان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتأملان في الوصول إلى 700 مليون دولار في التجارة الثنائية السنوية في السنوات الثلاث المقبلة.
ومن المقرر أن يطور البلدان بشكل مشترك معبر "نيتسانا" بينهما، بموجب خطة مقترحة جديدة، بحيث يتم التعامل مع التبادل التجاري، كمركز لوجستي إقليمي ومنطقة عمل مشتركة؛ مع الانخراط في التعاون في مجال البحث والتطوير؛ وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة الخضراء؛ وزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة.
ستشهد الخطة أيضا زيادة إيردات إسرائيل من المواد الغذائية والأسماك الطازجة ومواد البناء من مصر وتصدير الحلول والتقنيات الزراعية، وفقا للبيان المنشور في موقع "تايمز أوف إسرائيل"
.
وتضع الدولتان هدف التجارة السنوية (باستثناء السياحة وصادرات الغاز الطبيعي) بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025 في ارتفاع من نحو 300 مليون دولار في 2021، وفقا للوزارة.