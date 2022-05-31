https://arabic.sputniknews.com/20220531/الدفاع-الروسية-روسيا-أرسلت-أكثر-من-25-ألف-طن-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-أوكرانيا-1062940435.html
الدفاع الروسية: روسيا أرسلت أكثر من 25 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
الدفاع الروسية: روسيا أرسلت أكثر من 25 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أرسلت أكثر من 25 ألف طن من المساعدات الإنسانية... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T18:55+0000
2022-05-31T18:55+0000
2022-05-31T18:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
مساعدات
أخبار أوكرانيا
ميزانية الدفاع الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة إعلامية: "اعتبارًا من 2 آذار/ مارس، أرسلت روسيا 24652.1 طن من المواد الضرورية والأغذية والأدوية والإمدادات الطبية، إلى أوكرانيا، ونفذت 1081 عملاً إنسانيا".وأشار ميزينتسيف، إلى أنه تم، خلال الـ24 ساعة الماضية، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومنطقتي خاركوف و زابوروجيه، نقل 309.8 طناً من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".وأوضح أنه تم تجهيز أكثر من 28000 طن من المواد الضرورية والأدوية الحيوية والأطقم الغذائية، بما في ذلك أغذية الأطفال في نقاط التجميع.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الدفاع-الروسية-روسيا-تسلم-أكثر-من-23-ألف-طن-من-المساعدات-الإنسانية-لأوكرانيا-1062785708.html
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روسيا, مساعدات, أخبار أوكرانيا, ميزانية الدفاع الروسية
الدفاع الروسية: روسيا أرسلت أكثر من 25 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أرسلت أكثر من 25 ألف طن من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة إعلامية: "اعتبارًا من 2 آذار/ مارس، أرسلت روسيا 24652.1 طن من المواد الضرورية والأغذية والأدوية والإمدادات الطبية، إلى أوكرانيا، ونفذت 1081 عملاً إنسانيا".
وأشار ميزينتسيف، إلى أنه تم، خلال الـ24 ساعة الماضية، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومنطقتي خاركوف و زابوروجيه، نقل 309.8 طناً من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".
وأضاف: "في 31 مايو/أيار، نُظمت ثلاثة أعمال إنسانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة خاركوف وخيرسون، تم خلالها نقل 391.9 طن من المواد الأساسية والمواد الغذائية إلى السكان".
وأوضح أنه تم تجهيز أكثر من 28000 طن من المواد الضرورية والأدوية الحيوية والأطقم الغذائية، بما في ذلك أغذية الأطفال في نقاط التجميع.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.