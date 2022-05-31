عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/الدفاع-الروسية-روسيا-أرسلت-أكثر-من-25-ألف-طن-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-أوكرانيا-1062940435.html
الدفاع الروسية: روسيا أرسلت أكثر من 25 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
الدفاع الروسية: روسيا أرسلت أكثر من 25 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أرسلت أكثر من 25 ألف طن من المساعدات الإنسانية... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T18:55+0000
2022-05-31T18:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
مساعدات
أخبار أوكرانيا
ميزانية الدفاع الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1060635094_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_28def3ae4e0b64b63a2caa0586126888.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة إعلامية: "اعتبارًا من 2 آذار/ مارس، أرسلت روسيا 24652.1 طن من المواد الضرورية والأغذية والأدوية والإمدادات الطبية، إلى أوكرانيا، ونفذت 1081 عملاً إنسانيا".وأشار ميزينتسيف، إلى أنه تم، خلال الـ24 ساعة الماضية، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومنطقتي خاركوف و زابوروجيه، نقل 309.8 طناً من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".وأوضح أنه تم تجهيز أكثر من 28000 طن من المواد الضرورية والأدوية الحيوية والأطقم الغذائية، بما في ذلك أغذية الأطفال في نقاط التجميع.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الدفاع-الروسية-روسيا-تسلم-أكثر-من-23-ألف-طن-من-المساعدات-الإنسانية-لأوكرانيا-1062785708.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1060635094_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_73fa676c8cd600a78af24cedfc255e3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مساعدات, أخبار أوكرانيا, ميزانية الدفاع الروسية

الدفاع الروسية: روسيا أرسلت أكثر من 25 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

18:55 GMT 31.05.2022
© Sputnik . Valery Melnikovتوزيع مساعدات إنسانية من قبل نادي الدراجات النارية الروسي "ذئاب الليل" على سكان جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 مارس 2022
توزيع مساعدات إنسانية من قبل نادي الدراجات النارية الروسي ذئاب الليل على سكان جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أرسلت أكثر من 25 ألف طن من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة إعلامية: "اعتبارًا من 2 آذار/ مارس، أرسلت روسيا 24652.1 طن من المواد الضرورية والأغذية والأدوية والإمدادات الطبية، إلى أوكرانيا، ونفذت 1081 عملاً إنسانيا".
وأشار ميزينتسيف، إلى أنه تم، خلال الـ24 ساعة الماضية، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومنطقتي خاركوف و زابوروجيه، نقل 309.8 طناً من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".

وأضاف: "في 31 مايو/أيار، نُظمت ثلاثة أعمال إنسانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة خاركوف وخيرسون، تم خلالها نقل 391.9 طن من المواد الأساسية والمواد الغذائية إلى السكان".

وأوضح أنه تم تجهيز أكثر من 28000 طن من المواد الضرورية والأدوية الحيوية والأطقم الغذائية، بما في ذلك أغذية الأطفال في نقاط التجميع.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
توزيع مساعدات إنسانية من قبل نادي الدراجات النارية الروسي ذئاب الليل على سكان جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: روسيا تسلم أكثر من 23 ألف طن من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا
27 مايو, 19:34 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала