https://arabic.sputniknews.com/20220531/الصحة-المصرية-لا-يوجد-أي-حالات-إصابة-بجدري-القرود-في-البلاد-1062921802.html

الصحة المصرية: لا يوجد أي حالات إصابة بجدري القرود في البلاد

الصحة المصرية: لا يوجد أي حالات إصابة بجدري القرود في البلاد

أكد وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان في مصر، أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بجدري القرود في بلاده حتى الآن. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

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وقال الوزير خلال اجتماعه الأسبوعي مع قيادات الوزارة، أمس الاثنين، إنه اطلع على التقرير الخاص بالحالات المؤكدة لجدري القرود على مستوى دول العالم، مشددا على "عدم رصد أي حالات في مصر"، بحسب موقع "المصري اليوم".وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار أن الوزير اطلع على الدليل الإرشادي للتعامل مع المرض والذي تم توزيعه على مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات، وجميع الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، مؤكدًا العمل ضمن خطة احترازية استباقية لترصد المرض.وشدد الوزير على توافر الكواشف المعملية الخاصة بتشخيص مرض جدري القرود بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، فضلاً عن تدريب الكوادر الطبية ومسؤولي الترصد بالمحافظات على الدليل الإرشادي للتعامل مع المرض.وبشأن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا، في البلاد استمع الوزير إلى شرح مفصل حول الوضع الوبائي العالمي والمحلي، ومعدلات التغيرات الأسبوعية لحالات الإصابة والوفاة.وأوضحت التقارير استمرار انخفاض نسب الإصابات والوفيات على مستوى كل محافظات الجمهورية، فضلاً عن انخفاض نسب التردد وإشغال المستشفيات بشكل ملحوظ.

https://arabic.sputniknews.com/20220530/منظمة-الصحة-العالمية-لا-تتوقع-أن-يصل-جدري-القردة-إلى-معدلات-وبائية-1062891618.html

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