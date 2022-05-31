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https://arabic.sputniknews.com/20220531/المتحدث-باسم-أنصار-الله-ناقشنا-مع-المبعوث-الأممي-مسار-الهدنة-الإنسانية-والعسكرية--1062939980.html
المتحدث باسم "أنصار الله": ناقشنا مع المبعوث الأممي مسار الهدنة الإنسانية والعسكرية
المتحدث باسم "أنصار الله": ناقشنا مع المبعوث الأممي مسار الهدنة الإنسانية والعسكرية
أعلن رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" اليمنية والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، أنه بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T18:31+0000
2022-05-31T18:31+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
هدنة
المبعوث الأممي
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وقال عبد السلام، عبر "تويتر": "التقينا صباح اليوم بالمبعوث الأممي جرى خلال ذلك مناقشة مسار الهدنة الإنسانية والعسكرية وما واجهها من عراقيل وتعقيدات"، مضيفا أنه تمت "مناقشة أهمية صرف مرتبات الموظفين في عموم الجمهورية".وفي الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن غروندبرغ بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/المبعوث-الأممي-لليمن-يشدد-على-تجديد-الهدنة-والبدء-بخطوات-جديّة-لإنهاء-النزاع-في-البلاد-1062930026.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, هدنة, المبعوث الأممي

المتحدث باسم "أنصار الله": ناقشنا مع المبعوث الأممي مسار الهدنة الإنسانية والعسكرية

18:31 GMT 31.05.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أعلن رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" اليمنية والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، أنه بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مسار الهدنة الأممية السارية في اليمن، والتي تنتهي في الثاني من يونيو/حزيران المقبل.
وقال عبد السلام، عبر "تويتر": "التقينا صباح اليوم بالمبعوث الأممي جرى خلال ذلك مناقشة مسار الهدنة الإنسانية والعسكرية وما واجهها من عراقيل وتعقيدات"، مضيفا أنه تمت "مناقشة أهمية صرف مرتبات الموظفين في عموم الجمهورية".

وأشار مكتب المبعوث الأممي، في وقت سابق من اليوم، إلى أن غروندبرغ، أكد في لقائه في مسقط، كبير مفاوضي جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام، ومسؤولين عُمانيين، "ضرورة إعادة فتح الطرق في تعز ومناطق أخرى من اليمن، وتجديد الهدنة، وأخذ خطوات جديّة تجاه إنهاء النزاع بشكل شامل".

المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
المبعوث الأممي لليمن يشدد على تجديد الهدنة والبدء بخطوات جديّة لإنهاء النزاع في البلاد
14:12 GMT
وفي الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن غروندبرغ بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن.
كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:31 GMT
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