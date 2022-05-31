https://arabic.sputniknews.com/20220531/المبعوث-الأممي-لليمن-يشدد-على-تجديد-الهدنة-والبدء-بخطوات-جديّة-لإنهاء-النزاع-في-البلاد-1062930026.html

المبعوث الأممي لليمن يشدد على تجديد الهدنة والبدء بخطوات جديّة لإنهاء النزاع في البلاد

المبعوث الأممي لليمن يشدد على تجديد الهدنة والبدء بخطوات جديّة لإنهاء النزاع في البلاد

شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تجديد هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن والتي ستنتهي في غضون... 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T14:12+0000

2022-05-31T14:12+0000

2022-05-31T14:12+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقال مكتب المبعوث الأممي، عبر تويتر، إن "غروندبرغ التقى اليوم في مسقط كبير مفاوضي [جماعة] أنصار الله، محمد عبد السلام ومسؤولين عُمانيين".وأضاف أن "المبعوث الأممي أكد ضرورة إعادة فتح الطرق في تعز ومناطق أخرى من اليمن، وتجديد الهدنة، وأخذ خطوات جديّة تجاه إنهاء النزاع بشكل شامل".ويوم السبت الماضي، أعلن المبعوث الأممي، في ختام جولة أولية من النقاشات بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان، "تقديم اقتراح لإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي، تضمن آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين"، داعياً الطرفين إلى "اختتام مداولاتهم الداخلية بشكل عاجل وتحقيق نتائج إيجابية يلمسها الشعب اليمني".وأكد غروندبرغ أن "أهمية رفع القيود عن حرية حركة الناس والبضائع لا تقتصر على الأثر الإيجابي المتمثل برفع وطأة المعاناة عن اليمنيين وإنعاش اقتصادهم، بل سوف يساعد في تعزيز الثقة في العملية السياسية أيضاً".وترتبط مدينة تعز بأربع طرق رئيسية (المنفذ الشرقي والشمالي والشمال الشرقي والغربي) مؤدية إلى محافظات إب وذمار والحديدة ولحج، إلا أنها مغلقة حالياً من قوات جماعة أنصار الله، ما دفع المدنيين إلى استخدام طرق بديلة وعرة تطيل مدة الوصول إلى المدينة لساعات بدلاً عن دقائق.وفي الثاني من نيسان/أبريل الماضي، أعلن غروندبرغ بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220529/المبعوث-الأممي-لليمن-يصل-إلى-عدن-لبحث-فتح-طرق-تعز-وتمديد-الهدنة-1062857787.html

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