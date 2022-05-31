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https://arabic.sputniknews.com/20220531/الوداد-يواجه-نهضة-بركان-في-أول-كأس-سوبر-أفريقي-يجمع-فريقين-مغربيين-1062909553.html
الوداد يواجه نهضة بركان في أول كأس سوبر أفريقي يجمع فريقين مغربيين
الوداد يواجه نهضة بركان في أول كأس سوبر أفريقي يجمع فريقين مغربيين
ضرب فريق الوداد الرياضي موعدا مع نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي، وذلك لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T04:49+0000
2022-05-31T04:49+0000
الوداد
كأس السوبر الأفريقي
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كان الوداد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري بثنائية نظيفة، مساء أمس الاثنين، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.بينما أحرز نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب تغلبه مؤخرا بالضربات الترجيحية على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.وينتظر أن تستقر الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم على الموعد الذي ستقام فيه مباراة السوبر بين الوداد ونهضة بركان.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/الوداد-يضرب-الأهلي-بثنائية-ويتوج-بدوري-الأبطال-1062907430.html
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الوداد, كأس السوبر الأفريقي

الوداد يواجه نهضة بركان في أول كأس سوبر أفريقي يجمع فريقين مغربيين

04:49 GMT 31.05.2022
© AFP 2022 / -جماهير الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا 2022
جماهير الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / -
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ضرب فريق الوداد الرياضي موعدا مع نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي، وذلك لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية.
كان الوداد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري بثنائية نظيفة، مساء أمس الاثنين، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
بينما أحرز نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب تغلبه مؤخرا بالضربات الترجيحية على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.
جماهير الوداد المغربي ملعب مركب محمد الخامس 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
الـكأس الثانية على حساب الأحمر.. الوداد يضرب الأهلي بثنائية ويتوج بدوري الأبطال
أمس, 21:13 GMT
وينتظر أن تستقر الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم على الموعد الذي ستقام فيه مباراة السوبر بين الوداد ونهضة بركان.
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