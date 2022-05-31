https://arabic.sputniknews.com/20220531/تركيا-تعلن-تأجيل-زيارة-محمد-بن-سلمان-دون-تحديد-موعد-ماذا-حدث-1062918953.html

تركيا تعلن تأجيل زيارة محمد بن سلمان دون تحديد موعد... هل تجدد التوتر بينهما؟

تركيا تعلن تأجيل زيارة محمد بن سلمان دون تحديد موعد... هل تجدد التوتر بينهما؟

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك اتفاقا بين تركيا والمملكة العربية السعودية على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأنقرة في... 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T09:57+0000

2022-05-31T09:57+0000

2022-05-31T09:57+0000

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أخبار تركيا اليوم

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وصرح جاويش أوغلو لوسائل إعلام رسمية، اليوم (الثلاثاء)، بأن "زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا كانت ستجري بالفعل هذا الشهر، لكننا اتفقنا على أن تكون في الفترة المقبلة"، وأضاف أنه يعمل على تحديد موعد مع نظيره السعودي.وذكر أن جهود تطبيع العلاقات المتوترة مع الرياض تتحرك بسرعة.وتوترت العلاقات بين الخصمين الإقليميين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن ولي العهد السعودي يعتزم القيام بجولة تشمل تركيا واليونان وقبرص والأردن ومصر.وذكرت التقارير أن المسؤولين السعوديين لا يزالون يناقشون المواعيد المحددة مع الدول التي سيزورها الأمير محمد.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن بلاده تجاوزت خلافاتها مع السعودية والإمارات، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بين تركيا والسعودية والإمارات.

https://arabic.sputniknews.com/20220524/وكالة-محمد-بن-سلمان-يخطط-لجولة-عالمية-هي-الأولى-من-نوعها-منذ-مقتل-خاشقجي-1062650024.html

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