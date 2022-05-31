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https://arabic.sputniknews.com/20220531/تركيا-تعلن-تأجيل-زيارة-محمد-بن-سلمان-دون-تحديد-موعد-ماذا-حدث-1062918953.html
تركيا تعلن تأجيل زيارة محمد بن سلمان دون تحديد موعد... هل تجدد التوتر بينهما؟
تركيا تعلن تأجيل زيارة محمد بن سلمان دون تحديد موعد... هل تجدد التوتر بينهما؟
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك اتفاقا بين تركيا والمملكة العربية السعودية على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأنقرة في... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T09:57+0000
2022-05-31T09:57+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وصرح جاويش أوغلو لوسائل إعلام رسمية، اليوم (الثلاثاء)، بأن "زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا كانت ستجري بالفعل هذا الشهر، لكننا اتفقنا على أن تكون في الفترة المقبلة"، وأضاف أنه يعمل على تحديد موعد مع نظيره السعودي.وذكر أن جهود تطبيع العلاقات المتوترة مع الرياض تتحرك بسرعة.وتوترت العلاقات بين الخصمين الإقليميين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن ولي العهد السعودي يعتزم القيام بجولة تشمل تركيا واليونان وقبرص والأردن ومصر.وذكرت التقارير أن المسؤولين السعوديين لا يزالون يناقشون المواعيد المحددة مع الدول التي سيزورها الأمير محمد.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن بلاده تجاوزت خلافاتها مع السعودية والإمارات، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بين تركيا والسعودية والإمارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/وكالة-محمد-بن-سلمان-يخطط-لجولة-عالمية-هي-الأولى-من-نوعها-منذ-مقتل-خاشقجي-1062650024.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن تأجيل زيارة محمد بن سلمان دون تحديد موعد... هل تجدد التوتر بينهما؟

09:57 GMT 31.05.2022
© AP Photo / Uncreditedالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Uncredited
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قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك اتفاقا بين تركيا والمملكة العربية السعودية على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأنقرة في الفترة المقبلة.
وصرح جاويش أوغلو لوسائل إعلام رسمية، اليوم (الثلاثاء)، بأن "زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا كانت ستجري بالفعل هذا الشهر، لكننا اتفقنا على أن تكون في الفترة المقبلة"، وأضاف أنه يعمل على تحديد موعد مع نظيره السعودي.
وذكر أن جهود تطبيع العلاقات المتوترة مع الرياض تتحرك بسرعة.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
وكالة: محمد بن سلمان يخطط لجولة عالمية هي الأولى من نوعها منذ مقتل خاشقجي
24 مايو, 10:56 GMT
وتوترت العلاقات بين الخصمين الإقليميين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.
وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن ولي العهد السعودي يعتزم القيام بجولة تشمل تركيا واليونان وقبرص والأردن ومصر.
وذكرت التقارير أن المسؤولين السعوديين لا يزالون يناقشون المواعيد المحددة مع الدول التي سيزورها الأمير محمد.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن بلاده تجاوزت خلافاتها مع السعودية والإمارات، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بين تركيا والسعودية والإمارات.
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