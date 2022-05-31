https://arabic.sputniknews.com/20220531/رئيس-الوزراء-البلجيكي-لسنا-في-حاجة-الآن-لمواصلة-فرض-العقوبات-على-روسيا-1062925120.html
رئيس الوزراء البلجيكي: لسنا في حاجة الآن لمواصلة فرض العقوبات على روسيا
رئيس الوزراء البلجيكي: لسنا في حاجة الآن لمواصلة فرض العقوبات على روسيا
دعا رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إلى التوقف عن مواصلة فرض العقوبات على روسيا حتى يظهر أثر آخر حزمة منها. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T12:09+0000
2022-05-31T12:09+0000
2022-05-31T12:09+0000
أخبار بلجيكا اليوم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له، اليوم الثلاثاء، قال دي كرو: "لا توجد حاجة في الوقت الحالي لمواصلة فرض العقوبات على موسكو"، مشيرا إلى أن ما أقره الاتحاد الأوروبي أخيرا من حظر على معظم واردات النفط الروسية يعد "خطوة كبيرة إلى الأمام".ودعا رئيس الوزراء البلجيكي إلى الانتظار والتريث حتى يظهر أثر تلك الحزمة الأخيرة من العقوبات على روسيا.وكان الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، قد أقر في وقت متأخر أمس الأثنين الحزمة السادسة من العقوبات، مؤكدا أنها ستغطي صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية من روسيا، مع استثناء مؤقت لعمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب.ولدى سؤاله عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سينظر الآن في الانتقال إلى حظر واردات الغاز الروسي، قال دي كرو إن التخلي عن الغاز الروسي سيسبب لموسكو ألمًا أقل من الحظر النفطي وسيخلق مشاكل للاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/بلجيكا-تقترح-وضع-حد-أقصى-لسعر-الغاز-للتغلب-على-أزمة-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1060285443.html
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أخبار بلجيكا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, روسيا
رئيس الوزراء البلجيكي: لسنا في حاجة الآن لمواصلة فرض العقوبات على روسيا
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دعا رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إلى التوقف عن مواصلة فرض العقوبات على روسيا حتى يظهر أثر آخر حزمة منها.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له، اليوم الثلاثاء، قال دي كرو: "لا توجد حاجة في الوقت الحالي لمواصلة فرض العقوبات على موسكو"، مشيرا إلى أن ما أقره الاتحاد الأوروبي أخيرا من حظر على
معظم واردات النفط الروسية يعد "خطوة كبيرة إلى الأمام".
ودعا رئيس الوزراء البلجيكي إلى الانتظار والتريث حتى يظهر أثر تلك الحزمة الأخيرة من العقوبات على روسيا.
ووصف قرار الاتحاد بحظر واردات النفط الروسية، قائلا: "هذه خطوة مهمة، دعونا نتوقف عند هذا الحد في الوقت الحالي ولنرى تأثير الحزمة".
وكان الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، قد أقر في وقت متأخر أمس الأثنين الحزمة السادسة من العقوبات، مؤكدا أنها ستغطي صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية من روسيا، مع استثناء مؤقت لعمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب.
ولدى سؤاله عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سينظر الآن في الانتقال إلى حظر واردات الغاز الروسي، قال دي كرو إن التخلي عن الغاز الروسي سيسبب لموسكو ألمًا أقل من الحظر النفطي وسيخلق مشاكل للاتحاد الأوروبي
.