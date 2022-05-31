https://arabic.sputniknews.com/20220531/رئيس-الوزراء-المصري--عام-2023-سيشهد-اكتفاء-مصر-من-المنتجات-البترولية-1062922439.html
رئيس الوزراء المصري: عام 2023 سيشهد اكتفاء مصر من المنتجات البترولية
رئيس الوزراء المصري: عام 2023 سيشهد اكتفاء مصر من المنتجات البترولية
أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن العام المقبل 2023 سيشهد اكتفاء مصر من المنتجات البترولية. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T11:12+0000
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وقال مدبولي في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية": "لن نحتاج إلى استيراد منتجات كالبنزين والسولار مرة أخرى، وذلك لأنه سيكون لدينا قدرة على تصنيعها في مصر، بينما سيتم استيراد الزيت الخام فقط من الخارج، وذلك لأن كلفته أقل".وأوضح أن "فاتورة استيراد المواد البترولية تضاعفت على مصر من 60 دولارا للبرميل إلى 120 دولارا أمريكيا".كما لفت رئيس الوزراء المصري في لقائه إلى أن "الحكومة المصرية وضعت حوافز ضخمة لتوطين برنامج السيارات الكهربائية، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي".وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن "مصر لن تواجه أي أزمات في السلع الغذائية حتى نهاية 2022، وأنه يتم العمل على توفير ما بعد ذلك".وشدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على أن "أزمة القمح العالمية جعلت مصر تضع خطة بديلة وتتجه للاستيراد من دول أخرى".وقال: "لا يوجد لدينا مشكلة في استيراد أي كميات، لكن العائق يتمثل في تضاعف الأسعار".ونوه أنه "جرى إنتاج نحو 10 ملايين طن قمح من خلال زراعة 3.4 مليون فدان، بما يكفى 50 في المئة من احتياجات مصر من القمح، ومستهدف تغطية 65 في المئة من احتياجاتنا خلال العامين المقبلين".
https://arabic.sputniknews.com/20220530/رئيس-الوزراء-المصري-تكبدنا-خسائر-غير-مباشرة-بنحو-335-مليار-جنيه-بسبب-الأزمة-الراهنة-1062902995.html
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رئيس الوزراء المصري: عام 2023 سيشهد اكتفاء مصر من المنتجات البترولية
11:12 GMT 31.05.2022 (تم التحديث: 11:15 GMT 31.05.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن العام المقبل 2023 سيشهد اكتفاء مصر من المنتجات البترولية.
وقال مدبولي في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"
: "لن نحتاج إلى استيراد منتجات كالبنزين والسولار مرة أخرى، وذلك لأنه سيكون لدينا قدرة على تصنيعها في مصر، بينما سيتم استيراد الزيت الخام فقط من الخارج، وذلك لأن كلفته أقل".
وأوضح أن "فاتورة استيراد المواد البترولية تضاعفت على مصر من 60 دولارا للبرميل إلى 120 دولارا أمريكيا".
كما لفت رئيس الوزراء المصري في لقائه إلى أن "الحكومة المصرية وضعت حوافز ضخمة لتوطين برنامج السيارات الكهربائية، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن "مصر لن تواجه أي أزمات في السلع الغذائية حتى نهاية 2022، وأنه يتم العمل على توفير ما بعد ذلك".
وتابع: "لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما يمكن أن يحدث خلال شهر من الآن، لذلك نتعامل بشكل استباقي من خلال تأمين كل احتياجاتنا".
وشدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على أن "أزمة القمح العالمية جعلت مصر تضع خطة بديلة وتتجه للاستيراد من دول أخرى".
وقال: "لا يوجد لدينا مشكلة في استيراد أي كميات، لكن العائق يتمثل في تضاعف الأسعار".
ونوه أنه "جرى إنتاج نحو 10 ملايين طن قمح من خلال زراعة 3.4 مليون فدان، بما يكفى 50 في المئة من احتياجات مصر من القمح، ومستهدف تغطية 65 في المئة من احتياجاتنا خلال العامين المقبلين".