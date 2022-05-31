رئيس وزراء هنغاريا: أوروبا بالكامل باتت على حافة أزمة اقتصادية بسبب العقوبات
12:03 GMT 31.05.2022 (تم التحديث: 12:04 GMT 31.05.2022)
© Sputnik . Aleksei Drujinin/
أكد رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، أن أوروبا بالكامل أصبحت على حافة أزمة اقتصادية بسبب العقوبات.
موسكو - سبوتنيك. وقال أوربان في مقابلة مع قناة "إم-1": "لدينا ما يكفي من مشاكل. أسعار الطاقة ارتفعت بشكل كبير، والتضخم مرتفع، وأوروبا كلها ترقص على شفا أزمة اقتصادية عالمية بسبب العقوبات".
واعتبر أوربان أنه في مثل هذه الظروف، فمن غير المحتمل إدارة اقتصاد بلاده بشراء نفط أغلى من النفط الروسي، مضيفا: "كان ذلك سيكون بمثابة قنبلة نووية، لكن تم تجنب ذلك".
واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي، يوم أمس، على حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، تشمل خفض واردات من النفط الروسي بنسبة 90 في المئة، بحلول نهاية العام الجاري؛ وتستثني العقوبات، مؤقتا، النفط القادم عبر خط الأنابيب.
وتأتي العقوبات الأوروبية ردا على شن روسيا عملية عسكرية خاصة في الأراضي الأوكرانية، لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت في أوكرانيا.
وحصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة والدول الغربية تقدر بمليارات الدولارات، في محاولة لعرقلة تنفيذ أهداف العملية العسكرية الروسية.
واعتبر أوربان أنه في مثل هذه الظروف، فمن غير المحتمل إدارة اقتصاد بلاده بشراء نفط أغلى من النفط الروسي، مضيفا: "كان ذلك سيكون بمثابة قنبلة نووية، لكن تم تجنب ذلك".
واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي، يوم أمس، على حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، تشمل خفض واردات من النفط الروسي بنسبة 90 في المئة، بحلول نهاية العام الجاري؛ وتستثني العقوبات، مؤقتا، النفط القادم عبر خط الأنابيب.
وتأتي العقوبات الأوروبية ردا على شن روسيا عملية عسكرية خاصة في الأراضي الأوكرانية، لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت في أوكرانيا.
وحصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة والدول الغربية تقدر بمليارات الدولارات، في محاولة لعرقلة تنفيذ أهداف العملية العسكرية الروسية.