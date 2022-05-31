https://arabic.sputniknews.com/20220531/رئيس-وكالة-الطاقة-الدولية-أزمة-الطاقة-الحالية-هي-الأكبر-1062924175.html

رئيس وكالة الطاقة الدولية: أزمة الطاقة الحالية هي الأكبر

رئيس وكالة الطاقة الدولية: أزمة الطاقة الحالية هي الأكبر

أعلن فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، أن الانهيار الحالي للطاقة أكبر بكثير من أزمات النفط في السبعينيات والثمانينيات. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T11:54+0000

2022-05-31T11:54+0000

2022-05-31T11:54+0000

العالم

اقتصاد

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وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية في مقابلة نشرت، اليوم الثلاثاء، مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، إن "أزمة الطاقة العالمية الحالية أكبر بكثير من أزمات النفط في السبعينيات والثمانينيات ويمكن أن تستمر لفترة أطول".وأضاف أن "الصعوبات المتوقعة في أسواق النفط العالمية في الصيف، زيادة في الطلب على الوقود، وربما نقص في وقود الديزل أو البنزين أو الكيروسين، خاصة في أوروبا".ولفت بيرول عن استعداده لفتح احتياطيات النفط الاستراتيجية في حالة الطوارئ، لكنه أشار إلى أن حكومات 31 دولة عضو في المنظمة يجب أن تتخذ القرار النهائي.وقال: "نحن جاهزون"، منوها إلى أنه "على مدى السنوات الخمسين الماضية استخدمت الاحتياطيات الاستراتيجية خمس مرات، ومرتين في الأشهر القليلة الماضية".وأضاف: "ذلك يوضح مدى عمق أزمة الطاقة الحالية، وحتى الآن، تم استخدام 9% فقط من احتياطياتنا".في الوقت نفسه، أشار بيرول إلى أنه في شهر مارس/آذار، قدمت وكالة الطاقة الدولية للاقتصادات المتقدمة خطة من عشر نقاط يمكنها من خلالها تقليل استهلاك النفط بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة.وخلص إلى أن "هذه تشمل إجراءات مثل فرض حظر على حركة مرور السيارات أيام الأحد في المدن، ورسوم أقل لوسائل النقل العام، وحدود أوضح للسرعة على الطرق السريعة".

https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزير-الاقتصاد-الألماني-الاتحاد-الأوروبي-غير-مستعد-للأزمات-1062921987.html

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