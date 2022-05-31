https://arabic.sputniknews.com/20220531/رسالة-من-رئيس-وزراء-العراق-إلى-نبيه-بري-بعد-إعادة-انتخابه-1062936222.html

رسالة من رئيس وزراء العراق إلى نبيه بري بعد إعادة انتخابه

رسالة من رئيس وزراء العراق إلى نبيه بري بعد إعادة انتخابه

بعث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، رسالة إلى رئيس مجلس النواب ‏اللبناني، نبيه بري، بعد إعادة انتخابه في منصبه.‏ 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T16:37+0000

2022-05-31T16:37+0000

2022-05-31T16:37+0000

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وجاء في نص برقية الكاظمي: "نقدم لكم أكمل التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيسا لمجلس النواب اللبناني ونيلكم ثقة أعضائه"، وفقا صحيفة "النهار" اللبنانية.كما تمنّى رئيس الوزراء العراقي لرئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري "وافر النجاح وأتم التوفيق في مهامه، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وللبنان الشقيق الاستقرار وتحقيق طموحات شعبه العزيز في الرفاه والازدهار".وأعاد البرلمان اللبناني انتخاب نبيه بري رئيسا له، اليوم الثلاثاء 31 مايو/ أيار الجاري، وللمرة السابعة منذ عام 1992 بعد أن نال أغلبية الأصوات.وبحسب وسائل إعلام محلية، حصل بري على 65 صوتا، هي النسبة المطلوبة لانتخابه لولاية جديدة.وذكرت وسائل الإعلام أن بقية أصوات أعضاء البرلمان توزعت إلى 23 ورقة بيضاء، و40 ورقة ملغاة.وهذه هي أول جلسة يعقدها البرلمان اللبناني بعد إجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو، والتي أسفرت عن "برلمان بلا أغلبية"، بعد خسارة "حزب الله" وحلفاؤه الأكثرية النيابية التي كانوا يحظون بها في البرلمان السابق.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/عون-يستقبل-نبيه-بري-بعد-إعادة-انتخابه-رئيسا-لمجلس-النواب-اللبناني-1062926477.html

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