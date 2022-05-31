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https://arabic.sputniknews.com/20220531/ضيف-غريب-يفاجئ-الحضور-في-قاعة-الحفلات-فيديو-1062932843.html
ضيف غريب يفاجئ الحضور في قاعة الحفلات... فيديو
ضيف غريب يفاجئ الحضور في قاعة الحفلات... فيديو
فاجأ عامل في إحدى قاعات الحفلات الحضور، بعدما سقط من سقف الصالة أثناء مزاولة عمله. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T15:24+0000
2022-05-31T15:24+0000
نادي الفيديو
حفلة
عرس
سقوط
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط عامل نسيج من مكان عمله إلى صالة أعراس موجودة في الطابق السفلي، وذلك عندما وقف على أرضية مفرغة من الأسفل من أجل التهوية.هذا وأدى الحادث إلى ذهول الحاضرين في حفل الزفاف.
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نادي الفيديو, حفلة, عرس, سقوط

ضيف غريب يفاجئ الحضور في قاعة الحفلات... فيديو

15:24 GMT 31.05.2022
© Photo / Pixabay/ Pexelsالزواج، الحب، الأزواج، زواج، الزوجان، زوجان، علاقة، زفاف
الزواج، الحب، الأزواج، زواج، الزوجان، زوجان، علاقة، زفاف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Photo / Pixabay/ Pexels
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فاجأ عامل في إحدى قاعات الحفلات الحضور، بعدما سقط من سقف الصالة أثناء مزاولة عمله.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط عامل نسيج من مكان عمله إلى صالة أعراس موجودة في الطابق السفلي، وذلك عندما وقف على أرضية مفرغة من الأسفل من أجل التهوية.
هذا وأدى الحادث إلى ذهول الحاضرين في حفل الزفاف.
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