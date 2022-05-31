غانتس: سنوجه ضربة قاسية لمن يسعى لتهديد مواطني إسرائيل
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
© AP Photo / Str/HO
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستوجه ضربة قاسية لكل من يسعى لتهديد مواطني إسرائيل.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن غانتس في زيارة لقبرص، بهدف الوقوف على إجراء المناورات العسكري للجيش الإسرائيلي، الذي وصفه بأنه "تتويج لواحد من أكبر التدريبات التي قمنا بها على مر السنين".
שר הביטחון @gantzbe ביקר בקפריסין במסגרת תרגיל צה"ל: "מדובר בשיא של אחד האימונים הגדולים ביותר שעשינו לאורך השנים. צה"ל נערך כל העת למבצעים שונים, בגזרות שונות, וינחית מכה קשה מול כל מי שיבקש לאיים על אזרחי ישראל"— גלצ (@GLZRadio) May 31, 2022
(צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון)@Doron_Kadosh pic.twitter.com/sf3iVXAv9d
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته العسكرية تستعد باستمرار لعمليات مختلفة في مختلف القطاعات، مشددا على أن تلك القوات سوف توجه ضربة قاسية لكل من يسعى لتهديد مواطني إسرائيل.
ويذكر أن غانتس ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي يتفقدان مناورات "ما وراء الافق"، المقامة على الأراضي القبرصية، حيث التقى الأخير، صباح اليوم، بنظيره رئيس أركان الجيش القبرصي، الجنرال ديموقريطوس زرفاكيس، في قبرص.
وناقش الجنرالان التحديات الأمنية المشتركة للدولتين في منطقة الشرق الأوسط وفرص توسيع التعاون بين الجيشين، حيث أعرب كوخافي عن شكره لنظيره القبرصي على مساهمته في تنفيذ التدريب على الأراضي القبرصية.
يقوم رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي حاليًا بجولة في تمرين "ما وراء الافق"، بعد أن التقى صباح اليوم (الثلاثاء) رئيس أركان الجيش القبرصي، الجنرال ديموقريطوس زرفاكيس، في قبرص وذلك في إطار متابعة رئيس الأركان لمجريات مناورة "عربات النار" pic.twitter.com/ofodE35lH6— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 31, 2022
وقال كوخافي أثناء المناورات العسكرية: "إن تمرين ما وراء الأفق، الذي يُجرى على الأراضي القبرصية يعد تحديا في جوهره، إذ يسمح للقوات بالتدريب على سلسلة من النشاطات في مختلف الخطوط العريضة التي تجسد استعداد جيش الدفاع لمجموعة متنوعة من سيناريوهات التهديد في ساحة المعركة".