https://arabic.sputniknews.com/20220531/غانتس-سنوجه-ضربة-قاسية-لمن-يسعى-لتهديد-مواطني-إسرائيل-1062934303.html

غانتس: سنوجه ضربة قاسية لمن يسعى لتهديد مواطني إسرائيل

غانتس: سنوجه ضربة قاسية لمن يسعى لتهديد مواطني إسرائيل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستوجه ضربة قاسية لكل من يسعى لتهديد مواطني إسرائيل. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T16:07+0000

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قبرص

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وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن غانتس في زيارة لقبرص، بهدف الوقوف على إجراء المناورات العسكري للجيش الإسرائيلي، الذي وصفه بأنه "تتويج لواحد من أكبر التدريبات التي قمنا بها على مر السنين".وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته العسكرية تستعد باستمرار لعمليات مختلفة في مختلف القطاعات، مشددا على أن تلك القوات سوف توجه ضربة قاسية لكل من يسعى لتهديد مواطني إسرائيل.ويذكر أن غانتس ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي يتفقدان مناورات "ما وراء الافق"، المقامة على الأراضي القبرصية، حيث التقى الأخير، صباح اليوم، بنظيره رئيس أركان الجيش القبرصي، الجنرال ديموقريطوس زرفاكيس، في قبرص.وناقش الجنرالان التحديات الأمنية المشتركة للدولتين في منطقة الشرق الأوسط وفرص توسيع التعاون بين الجيشين، حيث أعرب كوخافي عن شكره لنظيره القبرصي على مساهمته في تنفيذ التدريب على الأراضي القبرصية.وقال كوخافي أثناء المناورات العسكرية: "إن تمرين ما وراء الأفق، الذي يُجرى على الأراضي القبرصية يعد تحديا في جوهره، إذ يسمح للقوات بالتدريب على سلسلة من النشاطات في مختلف الخطوط العريضة التي تجسد استعداد جيش الدفاع لمجموعة متنوعة من سيناريوهات التهديد في ساحة المعركة".

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قبرص, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن