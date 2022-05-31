https://arabic.sputniknews.com/20220531/قائمة-بـ8-عمليات-اغتيال-استهدفت-علماء-ومسؤولين-إيرانيين-1062924437.html

قائمة بـ8 عمليات اغتيال استهدفت علماء ومسؤولين إيرانيين

قائمة بـ8 عمليات اغتيال استهدفت علماء ومسؤولين إيرانيين

فقدت إيران، منذ العام 2010 وحتى الآن، عددا من كبار علمائها وعسكرييها وسياسييها، إثر عمليات اغتيال، تتهم إسرائيل بالوقوف وراءها. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T12:02+0000

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قد لا يكون آخر هؤلاء هو العضو البارز في الحرس الثوري صياد خدائي، الذي قتل الأسبوع الماضي وسط طهران، والذي ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها "تعلم بوضوح من قام باغتياله" مهددة بأن الرد "سيكون قويا وموجعا".مسعود علي محمديقُتل مسعود علي محمدي، وهو أستاذ في "فيزياء الجسيمات" في جامعة طهران، إثر انفجار دراجة نارية مفخخة عند خروجه من منزله في طهران، في 12 يناير/كانون الثاني 2010.مجيد شهرياريوفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني، قتل مؤسس الجمعية النووية الإيرانية مجيد شهرياري، الذي كان مكلفا بأحد أكبر المشاريع في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، إثر انفجار قنبلة بسيارته في طهران، وفي اليوم نفسه، جُرح عالم نووي آخر هو فريدون عباسي في هجوم اعتمد الطريقة نفسها.داريوش رضائي نجادفي 23 يوليو/تموز 2011، قتل العالم داريوش رضائي نجاد برصاص أطلقه مجهولان كانا على دراجة نارية في طهران.وقالت وسائل الإعلام الإيرانية حينها إنه مختص في الفيزياء النووية ويعمل للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الدفاع، ثم قالت إنه كان يعد الماجستير في الكهرباء.حسن مقدمفي 12 نوفمبر 2011، أدى انفجار في مستودع ذخيرة تابع للحرس الثوري في إحدى ضواحي طهران إلى مقتل ما لا يقل عن 36 شخصًا، بينهم الجنرال في الحرس الثوري حسن طهراني مقدم.وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن عملاء سابقين في الاستخبارات الأمريكية قالوا إن الانفجار ناجم عن عملية نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل.مصطفى أحمدي روشنفي 11 يناير 2012، قُتل العالم مصطفى أحمدي روشان الذي يعمل في موقع نطنز النووي، في انفجار قنبلة مغناطيسية وضعت على سيارته قرب جامعة العلامة الطبطبائي (شرق طهران).قاسم سليمانيفي الثالث من يناير 2020، قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد.محسن فخري زادهفي 27 نوفمبر 2020، قتل العالم النووي محسن فخري زاده قرب طهران.وقُدم فخري زاده بعد مقتله على أنه نائب وزير الدفاع ورئيس إدارة منظمة الأبحاث والإبداع في الوزارة، وشارك في “الدفاع الذري” للبلاد.وفي كل هذه الحوادث كانت السلطات الإيرانية توجه أصابع الاتهام إلى الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية.وخلال الأيام الماضية، غضب مسؤولون إسرائيليون من تسريب لصحيفة "نيويورك تايمز" حول اغتيال العضو البارز في الحرس الثوري، صياد خدائي، حيث حذرت لجنة قوية في الكنيست من أن مثل هذه التسريبات قد تضر بالتعاون الأمريكي الإسرائيلي.

https://arabic.sputniknews.com/20220525/إعلام-أمريكي-إسرائيل-أبلغت-واشنطن-أنها-مسؤولة-عن-اغتيال-العقيد-الإيراني-صياد-خدائي-1062708494.html

https://arabic.sputniknews.com/20210112/وزير-دفاع-إيران-اخترنا-بديلا-عن-العالم-النووي-محسن-فخري-زادة-ولن-نستسلم-1047777093.html

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