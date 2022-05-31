https://arabic.sputniknews.com/20220531/قديروف-ينشر-مقطعا-مصورا-لاستجواب-3-جنود-أوكرانيين-أسرىفيديو-1062910222.html
قديروف ينشر مقطعا مصورا لاستجواب 3 جنود أوكرانيين أسرى...فيديو
قديروف ينشر مقطعا مصورا لاستجواب 3 جنود أوكرانيين أسرى...فيديو
نشر رئيس الشيشان رمضان قديروف مقطعا مصورا لاستجواب 3 جنود أوكرانيين أسرى في إقليم دونباس. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T06:06+0000
2022-05-31T06:06+0000
2022-05-31T06:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104565/35/1045653577_0:197:2401:1548_1920x0_80_0_0_630b24c91424be6cc187583e38c1c0f5.jpg
ويظهر المقطع جنديا من القوات الشيشانية يقوم باستجواب الجنود، مستعينا بخريطة كانت بيده ومستجوبا للجنود حول المهمة التي كانت موكلة لهم.وتحدث الجنود الأسرى أنهم أدركوا منذ فترة طويلة أن مقاومتهم للجيش الروسي عديمة الجدوى، لكن لا سبيل لهم للعودة. وبحسب أحد الأسرى، فإنهم عندما حاولوا الانسحاب، استهدفتهم قواتهم بصواريخ غراد لمنع تراجعهم.وعلق قديروف على الفيديو، قائلا: "إن المزيد من قطاع الطرق يسلمون أنفسهم للجيش الروسي، مفضّلين ذلك على تعرضهم لـ"النيران الصديقة" من قبل أفراد وحداتهم. ولا أحد يريد الموت من أجل زيلينسكي".وفي وقت سابق، صرح وزير الشيشان للسياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والمعلومات، أحمد دوداييف، أن المقاتلين الشيشانيين جاهزون لتدمير وحدة "آزوف" الجديدة التي تم تشكيلها في خاركوف.وقال دوداييف: "بالنسبة لمقاتلينا، لم يكن هناك مشكلة في التعامل مع هؤلاء الشياطين وأتباع عبادة الشيطان في ماريوبول، لقد فعل مقاتلونا ذلك بشهية كبيرة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104565/35/1045653577_276:0:2401:1594_1920x0_80_0_0_acd10fd3288da1b5f858d7336f89cef8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
قديروف ينشر مقطعا مصورا لاستجواب 3 جنود أوكرانيين أسرى...فيديو
تابعنا عبر
نشر رئيس الشيشان رمضان قديروف مقطعا مصورا لاستجواب 3 جنود أوكرانيين أسرى في إقليم دونباس.
ويظهر المقطع جنديا من القوات الشيشانية يقوم باستجواب الجنود، مستعينا بخريطة كانت بيده ومستجوبا للجنود حول المهمة التي كانت موكلة لهم.
وتحدث الجنود الأسرى أنهم أدركوا منذ فترة طويلة أن مقاومتهم للجيش الروسي عديمة الجدوى، لكن لا سبيل لهم للعودة. وبحسب أحد الأسرى، فإنهم عندما حاولوا الانسحاب، استهدفتهم قواتهم بصواريخ غراد لمنع تراجعهم.
وعلق قديروف على الفيديو، قائلا: "إن المزيد من قطاع الطرق يسلمون أنفسهم للجيش الروسي، مفضّلين ذلك على تعرضهم لـ"النيران الصديقة" من قبل أفراد وحداتهم. ولا أحد يريد الموت من أجل زيلينسكي".
وفي وقت سابق، صرح وزير الشيشان للسياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والمعلومات، أحمد دوداييف، أن المقاتلين الشيشانيين جاهزون لتدمير وحدة "آزوف" الجديدة التي تم تشكيلها في خاركوف
.
وقال دوداييف: "بالنسبة لمقاتلينا، لم يكن هناك مشكلة في التعامل مع هؤلاء الشياطين وأتباع عبادة الشيطان في ماريوبول، لقد فعل مقاتلونا ذلك بشهية كبيرة".