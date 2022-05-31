https://arabic.sputniknews.com/20220531/مجلس-الأمن-الروسي-يحذر-من-احتلال-بولندي-مرتقب-لغرب-أوكرانيا-1062924977.html
مجلس الأمن الروسي يحذر من "احتلال بولندي" مرتقب لغرب أوكرانيا
مجلس الأمن الروسي يحذر من "احتلال بولندي" مرتقب لغرب أوكرانيا
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن "بولندا تتجه نحو الاستيلاء على مناطق في غرب أوكرانيا". 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T12:09+0000
2022-05-31T12:09+0000
2022-05-31T12:09+0000
بولندا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف باتروشيف: "كما لا يعارض ما يسمى بالشركاء الغربيين لنظام كييف الاستفادة من الوضع الحالي لمصالحهم الأنانية".كما أشار باتروشيف إلى "توسع الشركات والبنوك الأمريكية بسرعة في أوروبا، وسيطرتها على جزء من سوق الغاز".وأبدى باتروشيف رأيه بأن "الأمريكيين يستخدمون الصراع بين روسيا وأوكرانيا لحل عدد من مشاكلهم السياسية والاقتصادية".وأعلن الرئيس الأوكراني الأسبق، فيكتور يانوكوفيتش، في 27 أيار/ مايو أن دولة أوكرانيا مهددة بالدمار الشامل، مؤكدا أن إمداد كييف بالسلاح لن يستمر إلى الأبد وأنها ستضطر للجلوس مع روسيا على طاولة المفاوضات.وكتب يانوكوفيتش على "فيسبوك": "مهما كان مؤلمًا بالنسبة لي أن أكتب عن هذا اليوم، فإن دولة أوكرانيا في خطر شديد، إنها في خطر الإبادة الكاملة. في الوقت نفسه، لا نتحدث فقط عن مخاطر فقدان مساحات شاسعة في جنوب وشرق البلاد".وأضاف يانوكوفيتش: "يهدد التقارب الحالي مع بولندا بأن أوكرانيا قد تضطر للاندماج معها بالفعل، حيث يوجد تهديد بعدم قدرتها الاقتصادية على الدفاع عن سيادتها. سيكون هذا نتيجة واقعية الحلم الأوروبي، الذي من أجله زُعم أن الشعب الأوكراني ذهب إلى ميدانهم الأخير".
https://arabic.sputniknews.com/20220531/الخارجية-الروسية-تضمن-مرور-السفن-في-حال-أزالت-أوكرانيا-الألغام-1062921218.html
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بولندا, أخبار أوكرانيا
مجلس الأمن الروسي يحذر من "احتلال بولندي" مرتقب لغرب أوكرانيا
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قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن "بولندا تتجه نحو الاستيلاء على مناطق في غرب أوكرانيا".
وأضاف باتروشيف: "كما لا يعارض ما يسمى بالشركاء الغربيين لنظام كييف الاستفادة من الوضع الحالي لمصالحهم الأنانية".
"لديهم خطط خاصة للأراضي الأوكرانية، فعلى ما يبدو أن بولندا تتحرك بالفعل إلى إجراءات للاستيلاء على الأراضي الأوكرانية الغربية".
كما أشار باتروشيف إلى "توسع الشركات والبنوك الأمريكية بسرعة في أوروبا، وسيطرتها على جزء من سوق الغاز".
وأبدى باتروشيف رأيه بأن "الأمريكيين يستخدمون الصراع بين روسيا وأوكرانيا لحل عدد من مشاكلهم السياسية والاقتصادية".
وأعلن الرئيس الأوكراني الأسبق، فيكتور يانوكوفيتش، في 27 أيار/ مايو أن دولة أوكرانيا مهددة بالدمار الشامل، مؤكدا أن إمداد كييف بالسلاح لن يستمر إلى الأبد وأنها ستضطر للجلوس مع روسيا على طاولة المفاوضات.
وكتب يانوكوفيتش على "فيسبوك": "مهما كان مؤلمًا بالنسبة لي أن أكتب عن هذا اليوم، فإن دولة أوكرانيا في خطر شديد، إنها في خطر الإبادة الكاملة. في الوقت نفسه، لا نتحدث فقط عن مخاطر فقدان مساحات شاسعة في جنوب وشرق البلاد".
وأضاف يانوكوفيتش
: "يهدد التقارب الحالي مع بولندا بأن أوكرانيا قد تضطر للاندماج معها بالفعل، حيث يوجد تهديد بعدم قدرتها الاقتصادية على الدفاع عن سيادتها. سيكون هذا نتيجة واقعية الحلم الأوروبي، الذي من أجله زُعم أن الشعب الأوكراني ذهب إلى ميدانهم الأخير".