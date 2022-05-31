عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220531/مصر-تطلب-تمويلا-من-البنك-الدولي-لدعم-الأمن-الغذائي-نصف-مليار-دولار-1062922326.html
مصر تطلب تمويلا من البنك الدولي لدعم الأمن الغذائي... نصف مليار دولار
مصر تطلب تمويلا من البنك الدولي لدعم الأمن الغذائي... نصف مليار دولار
طالبت الحكومة المصرية البنك الدولي بتمويل قدره نصف مليار دولار، لدعم مشروع الأمن الغذائي. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T11:11+0000
2022-05-31T11:11+0000
أخبار مصر الآن
القمح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103953/53/1039535300_0:110:3209:1915_1920x0_80_0_0_1163286c96897141c5bd6af90bc1420d.jpg
نشر موقع مصراوي، وثائق قال إنها تؤكد أن الحكومة المصرية طلبت تمويلا قدره 500 مليون دولار، من أجل تمويل مشروع دعم الأمن الغذائي في حالات الطوارئ.وأكدت وثائق البنك الدولي أن هدف المشروع يتمثل في "ضمان الإمداد قصير الأجل بالقمح من أجل استمرارية وصول الخبز وعدم انقطاعه عن الأسر الفقيرة، وتعزيز صمود مصر في مواجهة الأزمات الغذائية."ولفتت إلى أن مصر من أكثر الدول تضررا من الأزمة الأوكرانية، بسبب توقف استيراد الحبوب، خاصة القمح، الذي يمثل من 35% إلى 39% من استهلاك الفرد المصري من السعرات الحرارية في المتوسط.ومنها كذلك إقرارها "حزمة مالية بقيمة 130 مليار جنيه مصري (1.6% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2022/23) للتخفيف جزئيًا من تأثير ارتفاع الأسعار المصاحب"، إضافة إلى عدد من الخطوات التي خففت من آثار الأزمة على المواطن المصري.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/مصر-تعلن-عن-اتفاقيتين-مع-البنكين-الدولي-والآسيوي-بقيمة-720-مليون-دولار-1060622259.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103953/53/1039535300_255:0:2954:2024_1920x0_80_0_0_1fd54b346809659da99d805252fa465d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, القمح

مصر تطلب تمويلا من البنك الدولي لدعم الأمن الغذائي... نصف مليار دولار

11:11 GMT 31.05.2022
© REUTERS / Johannes Christoشعار البنك الدولي
شعار البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© REUTERS / Johannes Christo
تابعنا عبرTelegram
طالبت الحكومة المصرية البنك الدولي بتمويل قدره نصف مليار دولار، لدعم مشروع الأمن الغذائي.
نشر موقع مصراوي، وثائق قال إنها تؤكد أن الحكومة المصرية طلبت تمويلا قدره 500 مليون دولار، من أجل تمويل مشروع دعم الأمن الغذائي في حالات الطوارئ.
مدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
مصر تعلن عن اتفاقيتين مع البنكين الدولي والآسيوي بقيمة 720 مليون دولار
29 مارس, 16:59 GMT
وأكدت وثائق البنك الدولي أن هدف المشروع يتمثل في "ضمان الإمداد قصير الأجل بالقمح من أجل استمرارية وصول الخبز وعدم انقطاعه عن الأسر الفقيرة، وتعزيز صمود مصر في مواجهة الأزمات الغذائية."
ولفتت إلى أن مصر من أكثر الدول تضررا من الأزمة الأوكرانية، بسبب توقف استيراد الحبوب، خاصة القمح، الذي يمثل من 35% إلى 39% من استهلاك الفرد المصري من السعرات الحرارية في المتوسط.

وقد اتخذت الحكومة المصرية عددا من الخطوات في محاولة للتغلب على آثار تلك الأزمة، منها سماح البنك المركزي المصري "بمزيد من المرونة في سعر الصرف".

ومنها كذلك إقرارها "حزمة مالية بقيمة 130 مليار جنيه مصري (1.6% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2022/23) للتخفيف جزئيًا من تأثير ارتفاع الأسعار المصاحب"، إضافة إلى عدد من الخطوات التي خففت من آثار الأزمة على المواطن المصري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала