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https://arabic.sputniknews.com/20220531/نظارات-البجا-تهدد-بإغلاق-ميناء-الشرق-إن-استمر-المبعوث-الأممي-للسودان-بتحركاته-الإقصائية-1062936065.html
نظارات البجا تهدد بإغلاق ميناء الشرق إن استمر المبعوث الأممي للسودان بتحركاته الإقصائية
نظارات البجا تهدد بإغلاق ميناء الشرق إن استمر المبعوث الأممي للسودان بتحركاته الإقصائية
أعلن رئيس مجلس نظارت البجا والعموديات المُستقلة السوداني، محمد الأمين ترك، عن عزمه إغلاق ميناء الشرق بشكل دائم إن استمر المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتيس،... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T16:37+0000
2022-05-31T16:37+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ترك، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه "لم تمض إجراءات 25 أكتوبر التصحيحية في استمرار رغبة الشعب بالتصحيح الكامل لمسار ثورة ديسمبر".وأكد أنه لا فارق بين إبقاء الميناء مفتوحا أو غلقه، مبررا ذلك أن "شرق السودان لم يستفد لا من الموانئ ولا شركات التعدين التي يخرج منها ثمانين في المائة من ميزانية الدولة... بل ظلت كل هذه الأموال تذهب لجيوب بعض المسؤولين".وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، قد صرح بوقت سابق هذا الشهر، أن الوقت ضيق أمام الأطراف السودانية للتوصل إلى حل للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.وأوضح أن السلطات الحالية في السودان إذا أرادت بناء الثقة "فيجب مساءلة المسؤولين عن العنف ضد المحتجين"، مجددا دعوته للسلطات العسكرية إلى "إطلاق سراح بقية المعتقلين ووقف الاعتقالات التعسفية ورفع حالة الطوارئ".وخلال الآونة الأخيرة نشطت الجهود الدولية والإقليمية لحل أزمة الجمود السياسي في السودان، كان أبرزها مبادرة بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) ومبادرة الاتحاد الأفريقي ومبادرة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، التي توحدت في "الآلية الثلاثية" لحل الأزمة السياسية.وتتمحور مبادرة الآلية الثلاثية حول تهيئة الأوضاع من أجل الحوار لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد عبر ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.وكان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 من تشرين الأول/أكتوبر 2021 عقب فشل التوصل الأطراف السودانية إعادة تشكيل مجلس وزراء جديد في ظل تدهور مستمر للوضع الاقتصادي والسياسي والأمني ببعض أجزاء البلاد، بجانب فرض حالة الطوارئ، وتبع ذلك حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين.
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

نظارات البجا تهدد بإغلاق ميناء الشرق إن استمر المبعوث الأممي للسودان بتحركاته الإقصائية

16:37 GMT 31.05.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYميناء في السودان
ميناء في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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أعلن رئيس مجلس نظارت البجا والعموديات المُستقلة السوداني، محمد الأمين ترك، عن عزمه إغلاق ميناء الشرق بشكل دائم إن استمر المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتيس، في تحركاته الإقصائية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ترك، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه "لم تمض إجراءات 25 أكتوبر التصحيحية في استمرار رغبة الشعب بالتصحيح الكامل لمسار ثورة ديسمبر".
وأكد أنه لا فارق بين إبقاء الميناء مفتوحا أو غلقه، مبررا ذلك أن "شرق السودان لم يستفد لا من الموانئ ولا شركات التعدين التي يخرج منها ثمانين في المائة من ميزانية الدولة... بل ظلت كل هذه الأموال تذهب لجيوب بعض المسؤولين".
وأكدت لجنة التصعيد في المجلس الأعلى لنظارات البجا "نحن في انتظار تعليمات المجلس لإغلاق الإقليم".
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، قد صرح بوقت سابق هذا الشهر، أن الوقت ضيق أمام الأطراف السودانية للتوصل إلى حل للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
وأوضح أن السلطات الحالية في السودان إذا أرادت بناء الثقة "فيجب مساءلة المسؤولين عن العنف ضد المحتجين"، مجددا دعوته للسلطات العسكرية إلى "إطلاق سراح بقية المعتقلين ووقف الاعتقالات التعسفية ورفع حالة الطوارئ".
وخلال الآونة الأخيرة نشطت الجهود الدولية والإقليمية لحل أزمة الجمود السياسي في السودان، كان أبرزها مبادرة بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) ومبادرة الاتحاد الأفريقي ومبادرة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، التي توحدت في "الآلية الثلاثية" لحل الأزمة السياسية.
وتتمحور مبادرة الآلية الثلاثية حول تهيئة الأوضاع من أجل الحوار لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد عبر ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وكان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 من تشرين الأول/أكتوبر 2021 عقب فشل التوصل الأطراف السودانية إعادة تشكيل مجلس وزراء جديد في ظل تدهور مستمر للوضع الاقتصادي والسياسي والأمني ببعض أجزاء البلاد، بجانب فرض حالة الطوارئ، وتبع ذلك حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين.
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