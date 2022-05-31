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وزيرة مصرية: بلادنا ليست ضد الهجرة الشرعية
وزيرة مصرية: بلادنا ليست ضد الهجرة الشرعية
قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، إن الدولة المصرية أولت أهمية كبيرة للمصريين والمقيمين في الخارج خلال السنوات الأخيرة. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T11:19+0000
2022-05-31T11:19+0000
أخبار مصر الآن
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وأضافت مكرم خلال افتتاح مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة الذي انطلق، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإدارية في القاهرة، إن ملف المصريين في الخارج حظي باهتمام كبير في كافة المجالات، وأن مصر بذلت الكثير لدعم المقيمين في الخارج والطلبة وكذلك خلال جائحة كورونا، حيث كانت الدولة إلى جوار الجاليات المصرية في الخارج.وأشارت الوزيرة إلى أن العالم يواجه أزمة اقتصادية في الوقت الراهن، وأن مصر أولت أهمية كبيرة للأجيال المصرية في الخارج، من خلال العديد من المبادرات مثل "اتكلم عربي". وتابعت الوزيرة أن مصر ليست ضد الهجرة الشرعية، بل ضد الهجرة غير الشرعية. ويشارك في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارات الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والصناعة والتجارة، وقطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربي، فضلاً عن عدد من الخبراء المصريين في الخارج. ويستمر المؤتمر على مدار يومين.
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أخبار مصر الآن

وزيرة مصرية: بلادنا ليست ضد الهجرة الشرعية

11:19 GMT 31.05.2022
© Photo / mohamed Hemidaوزيرة الهحرة المصرية، نبيلة مكرم
وزيرة الهحرة المصرية، نبيلة مكرم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Photo / mohamed Hemida
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قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، إن الدولة المصرية أولت أهمية كبيرة للمصريين والمقيمين في الخارج خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت مكرم خلال افتتاح مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة الذي انطلق، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإدارية في القاهرة، إن ملف المصريين في الخارج حظي باهتمام كبير في كافة المجالات، وأن مصر بذلت الكثير لدعم المقيمين في الخارج والطلبة وكذلك خلال جائحة كورونا، حيث كانت الدولة إلى جوار الجاليات المصرية في الخارج.
وأشارت الوزيرة إلى أن العالم يواجه أزمة اقتصادية في الوقت الراهن، وأن مصر أولت أهمية كبيرة للأجيال المصرية في الخارج، من خلال العديد من المبادرات مثل "اتكلم عربي".
وتابعت الوزيرة أن مصر ليست ضد الهجرة الشرعية، بل ضد الهجرة غير الشرعية.
ويشارك في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارات الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والصناعة والتجارة، وقطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربي، فضلاً عن عدد من الخبراء المصريين في الخارج. ويستمر المؤتمر على مدار يومين.
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