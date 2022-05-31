https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يبحث-هاتفيا-مع-نظيره-المغربي-سبل-تعزيز-العلاقات-1062941753.html
وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث هاتفيا مع نظيره المغربي سبل "تعزيز العلاقات"
وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث هاتفيا مع نظيره المغربي سبل "تعزيز العلاقات"
بحث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T19:41+0000
2022-05-31T19:41+0000
2022-05-31T19:41+0000
أخبار المغرب اليوم
تطبيع العلاقات
إسرائيل
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وقال لبيد، عبر "تويتر": "أجريت الليلة اتصالا هاتفيا مع صديقي وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، نحن نعمل سويًا لتعزيز وتقوية التعاون بين بلدينا في عدة مجالات".ووقع المغرب وإسرائيل اتفاق تطبيع علاقات، في كانون الأول/ديسمبر 2020، شمل اتفاقيات ثنائية في مجالات الاقتصاد والنقل والسياحة والموارد المائية، كما تم تبادل الممثليات الدبلوماسية، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.وجاء تطبيع العلاقات بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وبعد اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.وبدأ المغرب مع إسرائيل، علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل لاتفاقية "أوسلو"، لكن الرباط جمدتها بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وتحديدا عام 2002.والمملكة هي الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس البلدان العربية بالإضافة إلى السودان، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، ومصر.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/السفير-الإسرائيلي-في-المغرب-يكشف-موقف-بلاده-من-الحكم-الذاتي-للصحراء-الغربية-1062915728.html
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أخبار المغرب اليوم, تطبيع العلاقات, إسرائيل
وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث هاتفيا مع نظيره المغربي سبل "تعزيز العلاقات"
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بحث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال لبيد، عبر "تويتر": "أجريت الليلة اتصالا هاتفيا مع صديقي وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، نحن نعمل سويًا لتعزيز وتقوية التعاون بين بلدينا في عدة مجالات".
وأضاف: "سنواصل أنا وبوريطة العمل على تعزيز هذه العلاقات بين شعوبنا وتحقيق الرخاء والاستقرار لجميع دول المنطقة".
ووقع المغرب وإسرائيل اتفاق تطبيع علاقات، في كانون الأول/ديسمبر 2020، شمل اتفاقيات ثنائية في مجالات الاقتصاد والنقل والسياحة والموارد المائية، كما تم تبادل الممثليات الدبلوماسية، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.
وجاء تطبيع العلاقات بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وبعد اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وبدأ المغرب مع إسرائيل، علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل لاتفاقية "أوسلو"، لكن الرباط جمدتها بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وتحديدا عام 2002.
والمملكة هي الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس البلدان العربية بالإضافة إلى السودان، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، ومصر.