عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يبحث-هاتفيا-مع-نظيره-المغربي-سبل-تعزيز-العلاقات-1062941753.html
وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث هاتفيا مع نظيره المغربي سبل "تعزيز العلاقات"
وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث هاتفيا مع نظيره المغربي سبل "تعزيز العلاقات"
بحث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T19:41+0000
2022-05-31T19:41+0000
أخبار المغرب اليوم
تطبيع العلاقات
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062918145_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_65e6983118b6bd77c153660ea62b70c7.jpg
وقال لبيد، عبر "تويتر": "أجريت الليلة اتصالا هاتفيا مع صديقي وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، نحن نعمل سويًا لتعزيز وتقوية التعاون بين بلدينا في عدة مجالات".ووقع المغرب وإسرائيل اتفاق تطبيع علاقات، في كانون الأول/ديسمبر 2020، شمل اتفاقيات ثنائية في مجالات الاقتصاد والنقل والسياحة والموارد المائية، كما تم تبادل الممثليات الدبلوماسية، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.وجاء تطبيع العلاقات بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وبعد اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.وبدأ المغرب مع إسرائيل، علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل لاتفاقية "أوسلو"، لكن الرباط جمدتها بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وتحديدا عام 2002.والمملكة هي الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس البلدان العربية بالإضافة إلى السودان، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، ومصر.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/السفير-الإسرائيلي-في-المغرب-يكشف-موقف-بلاده-من-الحكم-الذاتي-للصحراء-الغربية-1062915728.html
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062918145_0:0:2667:2001_1920x0_80_0_0_47b22a1b348729eff68b3df128a3218f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, تطبيع العلاقات, إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث هاتفيا مع نظيره المغربي سبل "تعزيز العلاقات"

19:41 GMT 31.05.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
تابعنا عبرTelegram
بحث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال لبيد، عبر "تويتر": "أجريت الليلة اتصالا هاتفيا مع صديقي وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، نحن نعمل سويًا لتعزيز وتقوية التعاون بين بلدينا في عدة مجالات".

وأضاف: "سنواصل أنا وبوريطة العمل على تعزيز هذه العلاقات بين شعوبنا وتحقيق الرخاء والاستقرار لجميع دول المنطقة".

ووقع المغرب وإسرائيل اتفاق تطبيع علاقات، في كانون الأول/ديسمبر 2020، شمل اتفاقيات ثنائية في مجالات الاقتصاد والنقل والسياحة والموارد المائية، كما تم تبادل الممثليات الدبلوماسية، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.
وجاء تطبيع العلاقات بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وبعد اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
السفير الإسرائيلي في المغرب يكشف موقف بلاده من الحكم الذاتي للصحراء الغربية
08:47 GMT
وبدأ المغرب مع إسرائيل، علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل لاتفاقية "أوسلو"، لكن الرباط جمدتها بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وتحديدا عام 2002.
والمملكة هي الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس البلدان العربية بالإضافة إلى السودان، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، ومصر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала