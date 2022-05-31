https://arabic.sputniknews.com/20220531/وكالة-إيرانية-تنشر-معلومات-5-خبراء-استخبارات-وتكنولوجيا-إسرائيليين-كأهداف-اغتيال-1062925865.html

وكالة إيرانية تنشر معلومات عن 5 خبراء استخبارات وتكنولوجيا إسرائيليين "كأهداف اغتيال"

وكالة إيرانية تنشر معلومات عن 5 خبراء استخبارات وتكنولوجيا إسرائيليين "كأهداف اغتيال"

نشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، تقريرا عن 5 إسرائيليين قالت إنهم وعوائلهم وزملاءهم، يخضعون لرصد أمني واستخباري دقيق على مدار الساعة من قبل... 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T12:21+0000

2022-05-31T12:21+0000

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وذكرت الوكالة أن مراسلها تمكن من خلال "بعض المصادر الداخلية للكيان الصهيوني المؤقت وكذلك سائر المصادر الأمنية"، أن يتوصل إلى قائمة بأسماء المتخصصين في المجالات العسكرية والأمنية والدفاعية والسيبرانية والتقنية في "الكيان المؤقت"، لافتة إلى أن الخمسة "متورطون في عمليات تخريب ضد دول إسلامية واغتيال نشطاء المقاومة الإسلامية".ونشرت الوكالة صورا للخمسة تحت عبارة "مطلوب".وتعهد مسؤولون إيرانيون بالانتقام لاغتيال العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، الذي قتل الأسبوع الماضي، في عمية إطلاق نار.قال اللواء حسين سلامي خلال زيارته لأسرة خدائي، يوم الاثنين: "الشهداء الذين قتلهم الصهاينة هم في مرتبة أعلى بكثير. إن شاء الله سننتقم من الأعداء".وكانت إيران قد أشارت إلى أنها تعتقد أن إسرائيل أو الولايات المتحدة هي المسؤولة عن عملية الإغتيال، لكنها لم تحمّل إسرائيل في السابق بشكل مباشر.وخلال الأيام الماضية، غضب مسؤولون إسرائيليون من تسريب لصحيفة "نيويورك تايمز" يشير إلى أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها مسؤولة عن اغتيال خدائي، حيث حذرت لجنة قوية في الكنيست من أن مثل هذه التسريبات قد تضر بالتعاون الأمريكي الإسرائيلي.ونفى المشرع الإسرائيلي رام بن باراك، الأسبوع الماضي، أن تكون إسرائيل قد تقف وراء العملية، رغم أنه لم يعلق على ما إذا كانت المخابرات الإسرائيلية قد قتلت خدائي أم لا.وقال بن باراك، النائب السابق لرئيس وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد، لإذاعة FM103: "حسب علمي، لم نبلغ أحدا أو نتحمل المسؤولية، وهذا للأفضل".

https://arabic.sputniknews.com/20220531/قائمة-بـ8-عمليات-اغتيال-استهدفت-علماء-ومسؤولين-إيرانيين-1062924437.html

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