https://arabic.sputniknews.com/20220531/4-مليارات-دولار-قيمة-صادرات-مصر-السنوية-من-السيارات-1062939405.html
4 مليارات دولار قيمة صادرات مصر السنوية من السيارات
4 مليارات دولار قيمة صادرات مصر السنوية من السيارات
كشفت جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، عن حجم واردات مصر السنوية من السيارات. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T18:14+0000
2022-05-31T18:14+0000
2022-05-31T18:14+0000
أخبار مصر الآن
صناعة السيارات
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وقالت مستشار رئيس الوزراء خلال جلسة نقاشية بالنسخة السادسة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، إن بلادها تستورد سنويا بنحو 4 مليارات دولار سيارات.وأشارت إلى أن كافة الوزارات المعنية بصناعة السيارات في وضع الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر.وأوضحت أن الاستراتيجية تهدف إلى تقليل الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين لدعم هذه الصناعة.وذكرت أن حجم هذه الحوافز يرتبط بحجم الاستثمارات وكذلك المكون المحلي والقيمة المضافة، بالإضافة إلى مدى اعتمادها على التكنولوجيا النظيفة.وأوضحت المسؤولة المصرية أنه سيتم تقديم حافز في صورة رد الأعباء الجمركية، وفقا لهذه الأرقام.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/الحكومة-المصرية-تكشف-تفاصيل-سيارة-بديلة-للتوكتوك-صور-1057204695.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, صناعة السيارات
4 مليارات دولار قيمة صادرات مصر السنوية من السيارات
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كشفت جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، عن حجم واردات مصر السنوية من السيارات.
وقالت مستشار رئيس الوزراء خلال جلسة نقاشية بالنسخة السادسة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، إن بلادها تستورد سنويا بنحو 4 مليارات دولار سيارات.
وأشارت إلى أن كافة الوزارات المعنية بصناعة السيارات
في وضع الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر.
وأوضحت أن الاستراتيجية تهدف إلى تقليل الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين لدعم هذه الصناعة.
وذكرت أن حجم هذه الحوافز يرتبط بحجم الاستثمارات وكذلك المكون المحلي والقيمة المضافة، بالإضافة إلى مدى اعتمادها على التكنولوجيا النظيفة.
وأوضحت المسؤولة المصرية أنه سيتم تقديم حافز في صورة رد الأعباء الجمركية، وفقا لهذه الأرقام.