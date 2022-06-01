ألمانيا تعلن نيتها تقديم دبابات حديثة إلى أوكرانيا بالتنسيق مع هولندا
© AFP 2022 / BEN STANSALLالمستشار الألماني، أولاف شولتس
© AFP 2022 / BEN STANSALL
أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، أن أوروبا أرسلت أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب، لافتًا إلى أن برلين ستقدم المزيد من الدبابات الحديثة إلى كييف بالتنسيق مع هولندا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال شولتس، في تصريحات: "أرسلنا أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب وسنقدم دبابات حديثة إلى كييف بالتنسيق مع هولندا".
وأضاف شولتس "نريد تحقيق استقلالية في مجال الطاقة وهو أمر ملح في ظل الحرب الروسية".
هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية لا يساهم في تحفيز رغبة كييف باستئناف محادثات السلام.
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول تقييم الكرملين للتصريحات الأمريكية بشأن استمرار إمدادات الأسلحة إلى كييف: "لقد قلنا من قبل، وهنا لا يوجد شيء جديد. نعتقد أن الولايات المتحدة تعمل هادفة وجاهدة لصب الزيت على النار".
وأضاف: "من الواضح أن الولايات المتحدة ملتزمة حقًا بخط محاربة روسيا حتى آخر أوكراني، ولا تسهم عمليات التوريد هذه في تحفيز رغبة القيادة الأوكرانية باستئناف مفاوضات السلام. لذلك، نحن نتعامل مع هذا، بالطبع، بشكل سلبي".
وأضاف شولتس "نريد تحقيق استقلالية في مجال الطاقة وهو أمر ملح في ظل الحرب الروسية".
هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية لا يساهم في تحفيز رغبة كييف باستئناف محادثات السلام.
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول تقييم الكرملين للتصريحات الأمريكية بشأن استمرار إمدادات الأسلحة إلى كييف: "لقد قلنا من قبل، وهنا لا يوجد شيء جديد. نعتقد أن الولايات المتحدة تعمل هادفة وجاهدة لصب الزيت على النار".
وأضاف: "من الواضح أن الولايات المتحدة ملتزمة حقًا بخط محاربة روسيا حتى آخر أوكراني، ولا تسهم عمليات التوريد هذه في تحفيز رغبة القيادة الأوكرانية باستئناف مفاوضات السلام. لذلك، نحن نتعامل مع هذا، بالطبع، بشكل سلبي".
23 مايو, 15:09 GMT
هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن موسكو تقيّم سلباً الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا، بما في ذلك توريد أنظمة إطلاق صواريخ متعددة؛ لافتاً إلى أن محاولات واشنطن تقديم هذه الأسلحة على أنها تحتوي على عنصر "ضبط النفس"، لا طائلة من ورائها.