https://arabic.sputniknews.com/20220601/إعلان-موعد-تنصيب-رئيس-الصومال-الجديد-1062952582.html
إعلان موعد تنصيب رئيس الصومال الجديد
إعلان موعد تنصيب رئيس الصومال الجديد
أعلن رئيس الوزراء في الصومال محمد حسين روبلي، موعد إقامة مراسم تنصيب رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T09:11+0000
2022-06-01T09:11+0000
2022-06-01T09:11+0000
الصومال
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وقال روبلي إن مراسم تنصيب حسن شيخ محمود (66 سنة) تقام 9 يونيو/حزيران، بحسب وكالة الأنباء الصومالية "صونا".وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء شكّل لجنة مختصة بالإجراءات الخاصة خلال مراسم تنصيب الرئيس العاشر للبلاد.وتتألف اللجنة التي يترأسها وزير الأمن الداخلي عبد الله محمد نور، وعدد من الوزراء، وقيادات من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات.وصوّت نواب البرلمان الصومالي، منتصف الشهر الماضي، لصالح الرئيس السابق حسن شيخ محمود على حساب الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله محمد، وفاز بأغلبية 214 صوتا مقابل 110 صوتا، في جولة إعادة ثالثة.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/أبو-الغيط-يهنئ-الرئيس-الصومالي-بفوزه-في-الانتخابات-1062725422.html
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سبوتنيك عربي
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الصومال, أخبار العالم العربي, العالم العربي
إعلان موعد تنصيب رئيس الصومال الجديد
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أعلن رئيس الوزراء في الصومال محمد حسين روبلي، موعد إقامة مراسم تنصيب رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود.
وقال روبلي إن مراسم تنصيب حسن شيخ محمود (66 سنة) تقام 9 يونيو/حزيران، بحسب وكالة الأنباء الصومالية "صونا"
.
وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء شكّل لجنة مختصة بالإجراءات الخاصة خلال مراسم تنصيب الرئيس العاشر للبلاد.
وتتألف اللجنة التي يترأسها وزير الأمن الداخلي عبد الله محمد نور، وعدد من الوزراء، وقيادات من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات.
وصوّت نواب البرلمان الصومالي، منتصف الشهر الماضي، لصالح الرئيس السابق حسن شيخ محمود على حساب الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله محمد، وفاز بأغلبية 214 صوتا مقابل 110 صوتا، في جولة إعادة ثالثة.