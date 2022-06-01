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https://arabic.sputniknews.com/20220601/إعلان-موعد-تنصيب-رئيس-الصومال-الجديد-1062952582.html
إعلان موعد تنصيب رئيس الصومال الجديد
إعلان موعد تنصيب رئيس الصومال الجديد
أعلن رئيس الوزراء في الصومال محمد حسين روبلي، موعد إقامة مراسم تنصيب رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T09:11+0000
2022-06-01T09:11+0000
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وقال روبلي إن مراسم تنصيب حسن شيخ محمود (66 سنة) تقام 9 يونيو/حزيران، بحسب وكالة الأنباء الصومالية "صونا".وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء شكّل لجنة مختصة بالإجراءات الخاصة خلال مراسم تنصيب الرئيس العاشر للبلاد.وتتألف اللجنة التي يترأسها وزير الأمن الداخلي عبد الله محمد نور، وعدد من الوزراء، وقيادات من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات.وصوّت نواب البرلمان الصومالي، منتصف الشهر الماضي، لصالح الرئيس السابق حسن شيخ محمود على حساب الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله محمد، وفاز بأغلبية 214 صوتا مقابل 110 صوتا، في جولة إعادة ثالثة.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/أبو-الغيط-يهنئ-الرئيس-الصومالي-بفوزه-في-الانتخابات-1062725422.html
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الصومال, أخبار العالم العربي, العالم العربي

إعلان موعد تنصيب رئيس الصومال الجديد

09:11 GMT 01.06.2022
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLEالرئيس الصومالي الجديد، حسن شيخ محمود، 15 مايو/ آيار 2022
الرئيس الصومالي الجديد، حسن شيخ محمود، 15 مايو/ آيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLE
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أعلن رئيس الوزراء في الصومال محمد حسين روبلي، موعد إقامة مراسم تنصيب رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود.
وقال روبلي إن مراسم تنصيب حسن شيخ محمود (66 سنة) تقام 9 يونيو/حزيران، بحسب وكالة الأنباء الصومالية "صونا".
وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء شكّل لجنة مختصة بالإجراءات الخاصة خلال مراسم تنصيب الرئيس العاشر للبلاد.
وتتألف اللجنة التي يترأسها وزير الأمن الداخلي عبد الله محمد نور، وعدد من الوزراء، وقيادات من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات.
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
أبو الغيط يهنئ الرئيس الصومالي بفوزه في الانتخابات
26 مايو, 12:00 GMT
وصوّت نواب البرلمان الصومالي، منتصف الشهر الماضي، لصالح الرئيس السابق حسن شيخ محمود على حساب الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله محمد، وفاز بأغلبية 214 صوتا مقابل 110 صوتا، في جولة إعادة ثالثة.
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