https://arabic.sputniknews.com/20220601/إيطاليا-تعلن-عن-20-إصابة-بجدري-القردة-1062968746.html
إيطاليا تعلن عن 20 إصابة بجدري القردة
إيطاليا تعلن عن 20 إصابة بجدري القردة
قال نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري، اليوم الأربعاء، إن هناك 20 حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة في جبال الأبينيني. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T15:21+0000
2022-06-01T15:21+0000
2022-06-01T15:21+0000
العالم
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وأضاف سيليري في لقاء مع إذاعة "راي راديو 1" قائلا: "انتشار جدري القردة لا يمكن مقارنته حتى بانتشار الفيروس التاجي. لدينا 20 حالة في إيطاليا. من بين هذه الإصابات، 19 قصة لأشخاص سافروا إلى المكان الذي تم فيه رصد الحالات. ونحن نتحدث عن عدوى ثانوية (مع الاتصال المباشر مع الشخص المريض خلال فترة الحضانة ). لكن يجب أن نكون حذرين: نظرا للحضانة، في غضون أسبوعين تقريبًا سيكون لدينا جديد".هذا وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، إن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القرود في البلدان غير الموبوءة، ويمكن القيام بذلك من خلال إجراءات سريعة.ونوهت منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى إنه لا توجد حاجة للتلقيح الشامل أو التحصين الشامل ضد الفيروس، حتى مع تزايد حالات الإصابة بجدري القرود في العديد من البلدان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إيطاليا تعلن عن 20 إصابة بجدري القردة
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قال نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري، اليوم الأربعاء، إن هناك 20 حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة في جبال الأبينيني.
وأضاف سيليري في لقاء مع إذاعة "راي راديو 1" قائلا: "انتشار جدري القردة لا يمكن مقارنته حتى بانتشار الفيروس التاجي. لدينا 20 حالة في إيطاليا. من بين هذه الإصابات، 19 قصة لأشخاص سافروا إلى المكان الذي تم فيه رصد الحالات. ونحن نتحدث عن عدوى ثانوية (مع الاتصال المباشر مع الشخص المريض خلال فترة الحضانة ). لكن يجب أن نكون حذرين: نظرا للحضانة، في غضون أسبوعين تقريبًا سيكون لدينا جديد".
قال سيليري إنه يتفهم تماما مخاوف العديد من الناجين من وباء COVID-19. وشدد على أن "هذه أمور مختلفة تماما، آليات انتقال الفيروس مختلفة، وأنواع الفيروس نفسها، وما يحدث بعد الإصابة، وقبل كل شيء العلاج مختلف".
هذا وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، إن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القرود
في البلدان غير الموبوءة، ويمكن القيام بذلك من خلال إجراءات سريعة.
ونوهت منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى إنه لا توجد حاجة للتلقيح الشامل أو التحصين الشامل ضد الفيروس، حتى مع تزايد حالات الإصابة بجدري القرود في العديد من البلدان.