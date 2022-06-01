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https://arabic.sputniknews.com/20220601/اكتشاف-أكبر-نبتة-في-العالم-مساحتها-تتخطى-7-دول-فيديو-1062970465.html
اكتشاف أكبر نبتة في العالم مساحتها تتخطى 7 دول... فيديو
اكتشاف أكبر نبتة في العالم مساحتها تتخطى 7 دول... فيديو
وجد باحثون نبتة قبالة سواحل أستراليا يعتقد أنها الأطول في العالم نمت من بذرة واحدة طيلة 4500 عام على الأقل. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T15:44+0000
2022-06-01T15:44+0000
نادي الفيديو
أستراليا
نباتات
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وأفاد الباحثون من جامعة أستراليا الغربية أنهم عثروا بالصدفة على النبتة في خليج القرش، على بعد 800 كيلومتر شمالي بيرث وتغطي مساحة 180 كيلومتر مربع تقريبا، أي أنها أكبر من 7 دول صغيرة.وتتميز هذه النباتات، التي تعرف باسم الحشائش الشريطية بصلابتها، إذ تنمو في مواقع عبر الخليج في ظروف متغيرة بشكل كبير. تنمو هذه الأنواع عمومًا بمعدل يصل إلى 35 سم في السنة.
أستراليا
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نادي الفيديو, أستراليا, نباتات

اكتشاف أكبر نبتة في العالم مساحتها تتخطى 7 دول... فيديو

15:44 GMT 01.06.2022
© Sputnik . Антон Денисов / الذهاب إلى بنك الصورطحالب
طحالب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . Антон Денисов
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وجد باحثون نبتة قبالة سواحل أستراليا يعتقد أنها الأطول في العالم نمت من بذرة واحدة طيلة 4500 عام على الأقل.
وأفاد الباحثون من جامعة أستراليا الغربية أنهم عثروا بالصدفة على النبتة في خليج القرش، على بعد 800 كيلومتر شمالي بيرث وتغطي مساحة 180 كيلومتر مربع تقريبا، أي أنها أكبر من 7 دول صغيرة.
وتتميز هذه النباتات، التي تعرف باسم الحشائش الشريطية بصلابتها، إذ تنمو في مواقع عبر الخليج في ظروف متغيرة بشكل كبير. تنمو هذه الأنواع عمومًا بمعدل يصل إلى 35 سم في السنة.
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