https://arabic.sputniknews.com/20220601/البيت-الأبيض-بايدن-يعلن-تقديم-حزمة-مساعدات-عسكرية-إلى-كييف-تشمل-صواريخ-هيمارس-1062972859.html
البيت الأبيض: بايدن يعلن تقديم حزمة مساعدات عسكرية إلى كييف تشمل صواريخ "هيمارس"
البيت الأبيض: بايدن يعلن تقديم حزمة مساعدات عسكرية إلى كييف تشمل صواريخ "هيمارس"
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا تتضمن منظومة صواريخ "هيمارس". 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T17:21+0000
2022-06-01T17:21+0000
2022-06-01T17:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان نُشر على موقع البيت الأبيض: "اليوم أعلن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة ومهمة من أجل لتقديم المساعدة في الوقت المناسب إلى الجيش الأوكراني".وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "الحزمة الجديدة ستسلحهم بقدرات جديدة وأسلحة متقدمة، بما في ذلك منظومة هيمارس الصاروخية والعتاد، للدفاع عن أراضيهم ضد التوغل الروسي".وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 1 جزيران/يونيو عن وجود مخاطر تنجم من تورط دول ثالثة في الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن ما يطالب به نظام كييف الدول الغربية يتجاوز حدود اللياقة.وقال لافروف في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض: "بالطبع هذه المخاطر موجودة. ما يطالب به نظام كييف، بشكل قاطع، وبطريقة تجارية، من رعاتهم الغربيين، أولاً، يتجاوز كل حدود اللياقة والتواصل الدبلوماسي، وثانيًا، هو استفزاز مباشر لتوريط الغرب في العمليات العسكرية".
https://arabic.sputniknews.com/20220601/اليونان-ترسل-ناقلات-جند-مدرعة-قديمة-لا-تعمل-إلى-أوكرانيا-1062962517.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض: بايدن يعلن تقديم حزمة مساعدات عسكرية إلى كييف تشمل صواريخ "هيمارس"
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا تتضمن منظومة صواريخ "هيمارس".
القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان نُشر على موقع البيت الأبيض: "اليوم أعلن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة ومهمة من أجل لتقديم المساعدة في الوقت المناسب إلى الجيش الأوكراني".
"بفضل التمويل الإضافي لأوكرانيا، الذي مر بدعم ساحق من كلا الحزبين في الكونغرس الأمريكي، ستكون الولايات المتحدة قادرة على مواصلة توفير المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، والتي سيستخدمونها بشكل فعال لصد الهجمات الروسية".
وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "الحزمة الجديدة ستسلحهم بقدرات جديدة وأسلحة متقدمة، بما في ذلك منظومة هيمارس الصاروخية والعتاد، للدفاع عن أراضيهم ضد التوغل الروسي".
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 1 جزيران/يونيو عن وجود مخاطر تنجم من تورط دول ثالثة في الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن ما يطالب به نظام كييف الدول الغربية يتجاوز حدود اللياقة.
وقال لافروف
في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض: "بالطبع هذه المخاطر موجودة. ما يطالب به نظام كييف، بشكل قاطع، وبطريقة تجارية، من رعاتهم الغربيين، أولاً، يتجاوز كل حدود اللياقة والتواصل الدبلوماسي، وثانيًا، هو استفزاز مباشر لتوريط الغرب في العمليات العسكرية".