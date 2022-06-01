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الجامعة العربية تدعو للحد من معاناة الأسرى الفلسطينيين
الجامعة العربية تدعو للحد من معاناة الأسرى الفلسطينيين
دعت جامعة الدول العربية، إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الفلسطيني محمد الحلبي والمحاكمات التعسفية له. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T12:27+0000
2022-06-01T12:27+0000
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إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
جامعة الدول العربية
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وطالبت الجامعة العربية "المنظمات الدولية والعربية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لمضاعفة الجهود وممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الفلسطيني محمد الحلبي والمحاكمات التعسفية له".ودعت الجامعة، في بيان لها اليوم، بشأن انعقاد جلسة محاكمة الأسير الحلبي رقم 170 إلى "وضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين الصامدين في وجه المحاكم الإسرائيلية الظالمة، وإلغاء أوامر الاعتقال الإداري".وحيت الأمانة العامة للجامعة، "جهود العديد من المنظمات والهيئات الدولية التي رفعت صوتها عاليا للتنديد باستمرار توقيفه ومحاكمته، والموقوف لستة أعوام متتالية "اعتقال إداري" في السجون الإسرائيلية".وأشارت الجامعة إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاعتقال واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الاعتقال الإداري الذي طال أكثر من 650 معتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي في إطار سياسة العقاب الجماعي والعدوان على الشعب الفلسطيني".وبحسب بيان الجامعة يتصدر الحلبي قائمة المعتقلين الإداريين، وهو أب لخمسة أطفال، وموقوف لستة أعوام متتالية، حيث يتجدد انعقاد جلسات محاكمته على مدار 6 سنوات لتبلغ (170) والمقرر لها هذا الشهر، بظروف تفتقر إلى أدنى شروط العدالة.
إسرائيل
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جامعة الدول العربية

الجامعة العربية تدعو للحد من معاناة الأسرى الفلسطينيين

12:27 GMT 01.06.2022
© Photo / AHMED ABDELWAHABاجتماع جامعة الدول العربية بشأن القدس
اجتماع جامعة الدول العربية بشأن القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
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دعت جامعة الدول العربية، إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الفلسطيني محمد الحلبي والمحاكمات التعسفية له.
وطالبت الجامعة العربية "المنظمات الدولية والعربية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لمضاعفة الجهود وممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الفلسطيني محمد الحلبي والمحاكمات التعسفية له".
ودعت الجامعة، في بيان لها اليوم، بشأن انعقاد جلسة محاكمة الأسير الحلبي رقم 170 إلى "وضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين الصامدين في وجه المحاكم الإسرائيلية الظالمة، وإلغاء أوامر الاعتقال الإداري".
وحيت الأمانة العامة للجامعة، "جهود العديد من المنظمات والهيئات الدولية التي رفعت صوتها عاليا للتنديد باستمرار توقيفه ومحاكمته، والموقوف لستة أعوام متتالية "اعتقال إداري" في السجون الإسرائيلية".
وأشارت الجامعة إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاعتقال واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الاعتقال الإداري الذي طال أكثر من 650 معتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي في إطار سياسة العقاب الجماعي والعدوان على الشعب الفلسطيني".
وبحسب بيان الجامعة يتصدر الحلبي قائمة المعتقلين الإداريين، وهو أب لخمسة أطفال، وموقوف لستة أعوام متتالية، حيث يتجدد انعقاد جلسات محاكمته على مدار 6 سنوات لتبلغ (170) والمقرر لها هذا الشهر، بظروف تفتقر إلى أدنى شروط العدالة.
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